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  • Rendkívüli felszereltség
  • Rendkívüli felszereltség
  • Rendkívüli felszereltség
  • Rendkívüli felszereltség
  • Rendkívüli felszereltség
  • Energiahatékonysági osztály címke
    Rendkívüli felszereltség
  • Rendkívüli felszereltség
  • Rendkívüli felszereltség
  • Rendkívüli felszereltség
  • Rendkívüli felszereltség
  • Rendkívüli felszereltség
  • Rendkívüli felszereltség

Business MonitorUltraWide LCD-monitor USB-C.vel

40B1U5600/00

3.5

| (2) Értékelések

Rendkívüli felszereltség

Ez a többcélú Philips USB-C-s monitor rendetlenség nélkül telepíthető bárhol. Egyetlen kábel használatával nagy felbontású videókat tekintet meg egyenletes képminőségben, adatokat továbbíthat, és feltöltheti a laptopját. A fejhallgatótartó új szintre emeli a kábelkezelést.

Összes előny megtekintése

Rendkívüli felszereltség

  • 5000-es sorozat

  • 40"-es (39,53" / 100,4 cm átmérő)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Csatlakoztassa notebookját egyetlen USB-C kábel segítségével

Csatlakoztassa notebookját egyetlen USB-C kábel segítségével

A Philips kijelző tápellátást biztosító C-típusú USB-csatlakozóval rendelkezik. Az intelligens és rugalmas energiakezelésnek köszönhetően közvetlenül töltheti kompatibilis eszközét. A keskeny, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű egykábeles csatlakozást tesz lehetővé. Nagyfelbontású videókat nézhet és hihetetlenül gyorsan továbbíthat adatokat, miközben áram alatt tarthatja és töltheti a kompatibilis eszközét.

Beépített KVM-kapcsoló a források közötti egyszerű váltáshoz

Beépített KVM-kapcsoló a források közötti egyszerű váltáshoz

A beépített MultiClient KVM-kapcsoló révén két különböző számítógépet kezelhet egyetlen monitorral, billentyűzettel és egérrel. Egy kényelmesen használható gomb segítségével gyorsan válthat a források között. Praktikusan használható a két számítógép erejét igénylő alkalmazásoknál, vagy ha két különböző számítógéphez van csatlakoztatva egyetlen nagy monitor.

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.5

5-ből

2

Értékelések

4
3
1

03/01/2024

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.

Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)

Előnyök

Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.

Hátrányok

Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Date of Use 2022-12-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Date of Use 2022-12-03

14/01/2025

Lietuva

Lietuva

Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis

Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.

Hátrányok

labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis

Ez az értékelés a következőhöz készült: Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

Date of Use 2023-12-14

Ez az értékelés a következőhöz készült: Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

Date of Use 2023-12-14

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. CIE1976 alapján meghatározott NTSC terület

  4. sRGB terület a CIE1931 alapján

  5. A videó átviteléhez USB-C-n keresztül a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DP Alt módot.

  6. Az olyan tevékenységek, mint a képernyőmegosztás, az online videó- és audiostreamelés az interneten, hatással lehetnek a hálózati teljesítményére. A hardvere, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye határozza meg az általános hang- és videóminőséget.

  7. Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.

  8. Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be a képernyőmenübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely támogatja az 1 G LAN-sebességet.

  9. A kijelző USB-C teljesítménye akár 100 W (jellemzően 96 W), a maximális teljesítmény a készüléktől függ.

  10. A PowerSensor által megtakarított energiaköltségek kiszámításakor az USB-t és az áramellátást nem vettük bele.

  11. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a Philips regisztrálja a terméket. Kérjük, látogasson el a https://www.epeat.net/ oldalra, hogy ellenőrizze a regisztrációs státuszt az Ön országában.

  12. A monitor eltérhet a funkciókat bemutató képektől.