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Business Monitor UltraWide LCD-monitor USB-C.vel

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Business MonitorUltraWide LCD-monitor USB-C.vel

40B1U5600/00

Business Monitor UltraWide LCD-monitor USB-C.vel

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Szoftver és meghajtók

Illesztőprogramok, Windows 7

  • ZIP fájl, 11 kB
  • 27 October 2025

Illesztőprogramok, Windows 8

  • ZIP fájl, 11 kB
  • 27 October 2025

Útmutatók és dokumentumok

Rövid útmutató

  • PDF fájl, 14.9 MB
  • 18 June 2026

Energiacímke

  • PDF fájl, 75.1 kB
  • 18 June 2026

Garancia és szerviz

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