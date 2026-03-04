2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
85122WHV2C1
Lámpa típusa: D2S
85 V, 35 W
Izzók száma: 1
A Philips Xenon WhiteVision gen2 fényszórólámpa tökéletes választás azon járművezetők számára, akik a LED-ekhez hasonló tiszta fehér fényt szeretnének a fényszóróikban. A LED-lámpákéval megegyező színhőmérsékletű Xenon WhiteVision gen2 a xenon fényszórók korszerűsítésének tökéletes módja.
Az akár 5000 kelvin színhőmérsékletű Philips Xenon WhiteVision lámpák éles, tiszta fehér fénnyel világítják meg az utat, ami valósággal átszeli a sötétséget. Nem kell a szemét erőltetnie, hogy lássa az utat maga előtt, így biztonságosabb és izgalmasabb vezetői élményben lehet része. A Philips gépjárművilágítással az éjszakai vezetés többé nem szabhat határt Önnek.
Sötétben vezetve létfontosságú, hogy gyorsan meglássa és felismerje az útburkolati jeleket és táblákat. A Xenon WhiteVision lámpák intenzív, egyenletes fehér fényt adnak. A magas színhőmérséklet mellett a fényszórók erősebb kontrasztot és jobb fényvisszaverődést biztosítanak a tárgyakról és jelzésekről. Ön pedig kényelmesebb és biztonságosabb vezetési élményt élvezhet. Tény, hogy sok közúti balesetet az okoz, hogy a túl fáradt sofőröknek csökken a koncentrációjuk. Ez a fehérebb fény segít fenntartani a koncentrációt és megőrizni az éberséget az éjszakai vezetés során.
4.3
5-ből
31
Értékelések
Disel60
04/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Előnyök
Silný jas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Előnyök
Kvalita, výdrž, svítivost
Hátrányok
Cena
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů