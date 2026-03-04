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Összes sorozat

  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
  • A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget

Xenon WhiteVision gen2Xenon gépjárműfényszóró-izzó

85122WHV2C1

4.3
| (31) Értékelések
A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget
A Philips Xenon WhiteVision gen2 lámpák intenzív fehér megjelenést kölcsönöznek autójának, és fényesebb, egyenletesebb fehér fényt bocsátanak az útra. Tökéletes választás xenon fényszórókhoz, kiválóan visszaadják a LED-es lámpák megjelenését.
Összes előny megtekintése

Az intenzív fehérebb fény javítja a vezető koncentrációját

A tiszta és ragyogó fehér fény legyőzi a sötétséget

  • Lámpa típusa: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Izzók száma: 1

Tökéletes fehér hatás, amely illeszkedik az autó többi LED-jéhez

A Philips Xenon WhiteVision gen2 fényszórólámpa tökéletes választás azon járművezetők számára, akik a LED-ekhez hasonló tiszta fehér fényt szeretnének a fényszóróikban. A LED-lámpákéval megegyező színhőmérsékletű Xenon WhiteVision gen2 a xenon fényszórók korszerűsítésének tökéletes módja.

Az éles, tiszta fehér fény átszeli a sötétséget

Az akár 5000 kelvin színhőmérsékletű Philips Xenon WhiteVision lámpák éles, tiszta fehér fénnyel világítják meg az utat, ami valósággal átszeli a sötétséget. Nem kell a szemét erőltetnie, hogy lássa az utat maga előtt, így biztonságosabb és izgalmasabb vezetői élményben lehet része. A Philips gépjárművilágítással az éjszakai vezetés többé nem szabhat határt Önnek.

Nagyobb kontraszt a jobb láthatóság és a biztonságosabb vezetés érdekében

Sötétben vezetve létfontosságú, hogy gyorsan meglássa és felismerje az útburkolati jeleket és táblákat. A Xenon WhiteVision lámpák intenzív, egyenletes fehér fényt adnak. A magas színhőmérséklet mellett a fényszórók erősebb kontrasztot és jobb fényvisszaverődést biztosítanak a tárgyakról és jelzésekről. Ön pedig kényelmesebb és biztonságosabb vezetési élményt élvezhet. Tény, hogy sok közúti balesetet az okoz, hogy a túl fáradt sofőröknek csökken a koncentrációjuk. Ez a fehérebb fény segít fenntartani a koncentrációt és megőrizni az éberséget az éjszakai vezetés során.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.