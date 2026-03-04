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Gyártás megszűnt

Xenon VisionXenon gépjárműfényszóró-izzó

85126VIC1

4.3
| (31) Értékelések
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A Philips Xenon Vision egyetlen kiégett lámpa cseréjéül szolgál, miközben az új, „egylámpás csere” technológiának köszönhetően megegyezik a másik, változatlanul hagyott lámpa színével. Ezért ez az ideális cserelámpa, ráadásul gazdaságos is!
Összes előny megtekintése

Ideális cserelámpa

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  • Lámpa típusa: D2R

  • 1 db-os csomag

  • 85 V, 35 W

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.

Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak tiszteletben tartása

A Philips Automotive termékek és szolgáltatások kategóriájukban a legjobbnak számítanak, mind az eredeti gyártók, mind az utólagos felszerelések piacán. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. Teljes termékválasztékunk a legszigorúbb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000). Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget kínálunk, amelyben megbízhat.

Díjnyertes autólámpa-gyártó

Díjnyertes autólámpa-gyártó

A lámpáink gyakran elnyerik az autóipari szakértők elismerését

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.