A Xenon HID izzó erőteljes fénye maximális biztonságot nyújt

A Xenon HID (nagy fényerejű kisülő-) lámpák kétszer annyi fényt* biztosítanak, hogy minden körülmény között biztonságosabb legyen a vezetés. A Xenon HID-lámpák által kibocsátott intenzív fehér fény a nappali fényhez hasonlítható. Tanulmányok bizonyították, hogy a Xenon gépjárműipari világítás segít a járművezetőknek az útra koncentrálni, és sokkal gyorsabban észlelni az akadályokat és a közúti jelzéseket, mint a hagyományos lámpákkal. *a hagyományos halogénizzókhoz képest