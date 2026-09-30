2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
85415C1
Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan
A Philips Xenon Standard a kiégett lámpa cseréjére szolgál. Ugyanolyan minőségű és teljesítményű, mint az eredetileg beszerelt izzó.
Lámpa típusa: D1S
85 V, 35 W
Standard
Izzók száma: 1
A Philips Xenon Standard egy új autó eredeti minőségi fényteljesítményét nyújtja. Az izzó minőségét az összes nagy autógyártó jóváhagyta.
A Xenon HID (nagy fényerejű kisülő-) lámpák kétszer annyi fényt* biztosítanak, hogy minden körülmény között biztonságosabb legyen a vezetés. A Xenon HID-lámpák által kibocsátott intenzív fehér fény a nappali fényhez hasonlítható. Tanulmányok bizonyították, hogy a Xenon gépjárműipari világítás segít a járművezetőknek az útra koncentrálni, és sokkal gyorsabban észlelni az akadályokat és a közúti jelzéseket, mint a hagyományos lámpákkal. *a hagyományos halogénizzókhoz képest
A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennapossá váltak – a Philips a Xenon HID technológia feltalálója. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.
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Értékelések
A hagyományos halogénizzókhoz képest