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Xenon StandardXenon

85415C1

Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan

A Philips Xenon Standard a kiégett lámpa cseréjére szolgál. Ugyanolyan minőségű és teljesítményű, mint az eredetileg beszerelt izzó.

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Eredeti minőség

Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan

  • Lámpa típusa: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Standard

  • Izzók száma: 1

A Xenon Standard az eredeti minőségű cserelehetőség

A Xenon Standard az eredeti minőségű cserelehetőség

A Philips Xenon Standard egy új autó eredeti minőségi fényteljesítményét nyújtja. Az izzó minőségét az összes nagy autógyártó jóváhagyta.

A Xenon HID izzó erőteljes fénye maximális biztonságot nyújt

A Xenon HID (nagy fényerejű kisülő-) lámpák kétszer annyi fényt* biztosítanak, hogy minden körülmény között biztonságosabb legyen a vezetés. A Xenon HID-lámpák által kibocsátott intenzív fehér fény a nappali fényhez hasonlítható. Tanulmányok bizonyították, hogy a Xenon gépjárműipari világítás segít a járművezetőknek az útra koncentrálni, és sokkal gyorsabban észlelni az akadályokat és a közúti jelzéseket, mint a hagyományos lámpákkal. *a hagyományos halogénizzókhoz képest

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek.

A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennapossá váltak – a Philips a Xenon HID technológia feltalálója. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.

Műszaki adatok

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Jogi nyilatkozatok

  1. A hagyományos halogénizzókhoz képest