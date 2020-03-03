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Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJ1000/12

3.6

| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

Induljon a nap kedvenc rádiójának dallamaira

Ébredjen kedvenc rádióállomására vagy ébresztési hangjaira. A tükrös kijelzős, elegáns Philips AJ1000/12 órás rádión két ébresztés állítható be, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni. Ébredjenek mindennap mosolyogva!

Összes előny megtekintése

Induljon a nap kedvenc rádiójának dallamaira

  • Tükrös kialakítású kijelző

  • FM, analóg hangolás

  • Kettős ébresztés

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

Ismétlő ébresztő a további szundításhoz

Ismétlő ébresztő a további szundításhoz

A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.

Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.6

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

2
1

03/03/2020

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Fajny design

Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.

Előnyök

Mały rozmiar

Hátrányok

Czasami słabo łapie sygnał

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudzik

Használat dátuma 2018-03-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudzik

Használat dátuma 2018-03-03

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii

To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudík

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudík

02/02/2016

Polska

Polska

Da się użytkować, ale ...

Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudzik

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudzik

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.