2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Induljon a nap kedvenc rádiójának dallamaira
Ébredjen kedvenc rádióállomására vagy ébresztési hangjaira. A tükrös kijelzős, elegáns Philips AJ1000/12 órás rádión két ébresztés állítható be, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni. Ébredjenek mindennap mosolyogva!
Tükrös kialakítású kijelző
FM, analóg hangolás
Kettős ébresztés
Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.
A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.
Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.
3.6
5-ből
5
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Migotka
03/03/2020
Polska
Ellenőrzött vevő
Fajny design
Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.
Előnyök
Mały rozmiar
Hátrányok
Czasami słabo łapie sygnał
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudzik
Használat dátuma 2018-03-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudzik
Használat dátuma 2018-03-03
Danieli
12/10/2013
Česká republika
Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii
To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudík
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudík
ZbigniewK
02/02/2016
Polska
Da się użytkować, ale ...
Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudzik
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ1000 Radiobudzik