2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ1003/12
Kezdődjön a nap
Az elegáns, tükrös kijelző és az alumíniumház ideális szobatárssá varázsolja a készüléket. A zene tiszta élvezetét a beépített FM/MW rádió garantálja, amely ébresztéshez is használható, és egy praktikus kábel segítségével hordozható zenelejátszóval is összekapcsolható.
Tükrös kialakítású kijelző
FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása
Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.
A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.
Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.
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