2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Keljen fel jobb lábbal!
Divatos és tetszetős Philips órás rádió. Beépített AM/FM rádióval rendelkezik, így választhatóan a kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébreszt.
Kompakt kialakítás
Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.
A nagy kijelzőnek köszönhetően még távolról is könnyen olvasható a képernyőn megjelenített információ, mint pl. a pontos idő és az ébresztés. A készülék ideális választás az idősebbek és a gyengénlátók számára.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.4
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Marcin92
28/05/2012
Polska
Pozytywna ;)
Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Radiobudzik
Staniu3s
15/05/2012
Polska
Jestem zadowoliny
jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Radiobudzik
Shved
10/11/2021
Україна
Зручний у використанні
Купували блендер при введені першого прикорму для малечі. Дружина задоволена, легкий та зручний у використанні.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Clock Radio
Használat dátuma 2019-11-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Clock Radio
Használat dátuma 2019-11-10