TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJ3112/12

4.4

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Keljen fel jobb lábbal!

Divatos és tetszetős Philips órás rádió. Beépített AM/FM rádióval rendelkezik, így választhatóan a kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébreszt.

Összes előny megtekintése

Ébresztés rádióval vagy csengetéssel

Keljen fel jobb lábbal!

  • Kompakt kialakítás

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

Nagy kijelző a jó láthatóságért

A nagy kijelzőnek köszönhetően még távolról is könnyen olvasható a képernyőn megjelenített információ, mint pl. a pontos idő és az ébresztés. A készülék ideális választás az idősebbek és a gyengénlátók számára.

A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

28/05/2012

Polska

Polska

Pozytywna ;)

Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Radiobudzik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Jestem zadowoliny

jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Radiobudzik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Radiobudzik

10/11/2021

Україна

Україна

Зручний у використанні

Купували блендер при введені першого прикорму для малечі. Дружина задоволена, легкий та зручний у використанні.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Clock Radio

Használat dátuma 2019-11-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3112 Clock Radio

Használat dátuma 2019-11-10

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.