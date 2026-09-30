2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ3270D/12
Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
Kezdje jól a napot iPod/iPhone készülékéről felhangzó kedvenc zeneszámaival. Ez a kompakt óra lejátssza a zeneszámokat a legújabb iPod/iPhone típusokról, sőt tölti is őket, még védőtokban is. Ébredhet rádióra vagy sípolásra is, ha azt szeretné.
30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
FM, kettős ébresztés
2 W
Az intelligens óra áramkimaradás esetén is mutatja az időt és megőrzi a beállításokat. A beállított ébresztő a kijelző kikapcsolt állapotában is aktív marad, köszönhetően a gyárilag behelyezett akkumulátornak. A hálózati áramellátás visszatértével nem kell ismét elvégezni az óra beállítását, illetve más beállításokat. És még ennél is nagyszerűbb, hogy az akkumulátor még akkor is elegendő feszültséget biztosít az ébresztő beállított időben való bekapcsolásához, ha a hálózati áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell attól tartania, hogy elalszik.
A Philips rádió lejátszási ideje egyszerűen beállítható a kívánt számú perc megadásával a digitális időzítőn. Az időzítő a beállított idő letelte után kikapcsolja a rádiót.
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