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Gyártás megszűnt

Órás rádió iPhone/iPod-hoz

AJ3270D/12

Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!

Kezdje jól a napot iPod/iPhone készülékéről felhangzó kedvenc zeneszámaival. Ez a kompakt óra lejátssza a zeneszámokat a legújabb iPod/iPhone típusokról, sőt tölti is őket, még védőtokban is. Ébredhet rádióra vagy sípolásra is, ha azt szeretné.

Összes előny megtekintése

Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!

  • 30-érintkezős csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • FM, kettős ébresztés

  • 2 W

Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet

Az intelligens óra áramkimaradás esetén is mutatja az időt és megőrzi a beállításokat. A beállított ébresztő a kijelző kikapcsolt állapotában is aktív marad, köszönhetően a gyárilag behelyezett akkumulátornak. A hálózati áramellátás visszatértével nem kell ismét elvégezni az óra beállítását, illetve más beállításokat. És még ennél is nagyszerűbb, hogy az akkumulátor még akkor is elegendő feszültséget biztosít az ébresztő beállított időben való bekapcsolásához, ha a hálózati áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell attól tartania, hogy elalszik.

Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra

Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért

Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért

A Philips rádió lejátszási ideje egyszerűen beállítható a kívánt számú perc megadásával a digitális időzítőn. Az időzítő a beállított idő letelte után kikapcsolja a rádiót.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.