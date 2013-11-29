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Gyártás megszűnt

Ébresztőórás rádió iPod/iPhone-hoz

AJ5300D/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Ébredjen kedvenc dallamaira

Ébredjen jókedvűen a Philips AJ5300D/12 órás rádióval és dokkolóállomással. Az ingyenes Philips alkalmazás jobb ébredési és rádiózási élményt nyújt, ugyanakkor a készülék 4 W RMS kimeneti teljesítménye erőteljes és tiszta hangzást biztosít. Egyszerűen csak dokkolja iPod vagy iPhone készülékét.

Összes előny megtekintése

iPhone és iPod lejátszóról, vagy a rádióból

Ébredjen kedvenc dallamaira

  • 30-érintkezős csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • FM, kettős ébresztés

  • 4 W

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

FM digitális hangolás programhelyekkel

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

29/11/2013

Česká republika

Česká republika

Neočekávaně dobré basy i celkový zvuk

Designový radiobudík s dok.stanicí pro IP přes který pomocí programu si mohu nastavit předvolby, velké číslice s možností upravit jas a nečekaně výborný zvuk. Přes počáteční trochu složitější instalaci,která se pomocí dobrého českého návodu dá bez problémů zvládnout, mohu jen doporučit

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.