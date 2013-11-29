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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ébredjen kedvenc dallamaira
Ébredjen jókedvűen a Philips AJ5300D/12 órás rádióval és dokkolóállomással. Az ingyenes Philips alkalmazás jobb ébredési és rádiózási élményt nyújt, ugyanakkor a készülék 4 W RMS kimeneti teljesítménye erőteljes és tiszta hangzást biztosít. Egyszerűen csak dokkolja iPod vagy iPhone készülékét.
30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
FM, kettős ébresztés
4 W
Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.
Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
naif1
29/11/2013
Česká republika
Neočekávaně dobré basy i celkový zvuk
Designový radiobudík s dok.stanicí pro IP přes který pomocí programu si mohu nastavit předvolby, velké číslice s možností upravit jas a nečekaně výborný zvuk. Přes počáteční trochu složitější instalaci,která se pomocí dobrého českého návodu dá bez problémů zvládnout, mohu jen doporučit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W