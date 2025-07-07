2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Fekete
3 W
Digitális hangolás
A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és CD-RW lemezekről hallgasson zenét. A CD-RW (újraírható CD) kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre többször készíthető felvétel, ami többször újraírható, és csak kompatibilis audió CD lejátszókon játszható le.
A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.
A CD programozható lejátszás funkció segítségével mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, amilyenben szeretné.
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Kot w butach
07/07/2025
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Előnyök
Prostota
Hátrányok
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B Bumbox CD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B Bumbox CD
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B CD grotuvas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B CD grotuvas
MMarika
04/01/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Előnyök
könnyen kezelhető
Hátrányok
A hangszóró lehetne jobb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B CD Soundmachine
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B CD Soundmachine