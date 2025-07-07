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Összes sorozat

  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ215B/12

4.7
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.
Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

  • Fekete

  • 3 W

  • Digitális hangolás

CD, CD-R és CD-RW lejátszása

CD, CD-R és CD-RW lejátszása

A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és CD-RW lemezekről hallgasson zenét. A CD-RW (újraírható CD) kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre többször készíthető felvétel, ami többször újraírható, és csak kompatibilis audió CD lejátszókon játszható le.

CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez

CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.

20 programozható CD szám

A CD programozható lejátszás funkció segítségével mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, amilyenben szeretné.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/07/2025

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Előnyök

Prostota

Hátrányok

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B Bumbox CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B Bumbox CD

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B CD grotuvas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B CD grotuvas

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Előnyök

könnyen kezelhető

Hátrányok

A hangszóró lehetne jobb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B CD Soundmachine

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215B CD Soundmachine

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.