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  • Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy
  • Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy
  • Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy
  • Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy
  • Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy
  • Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy
  • Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy
  • Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy

Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ700T/12

3.9
| (17) Értékelések
Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy
A Philips hordozható CD Soundmachine nagyteljesítményű hangrendszer, melyet bárhova magával vihet. Zenéje szabadon szárnyalhat a könnyed Bluetooth-párosítást biztosító vezeték nélküli egyérintéses NFC csatlakoztathatóságnak köszönhetően, ezen kívül USB-n, CD-n és MP3 CD-n található kedvenc zeneszámait is lejátszhatja.
Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy

  • Bluetooth® és NFC

  • USB Direct

  • 12 W-os

Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth™ kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth™ kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz

Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.

USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.9

5-ből

17

Értékelések

2

03/11/2020

Česká republika

Česká republika

nemá chybu to to rádio

nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má

Előnyök

vše ok

Hátrányok

nic

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý Zvuk

Již kdysi jsem byl obdarován radiomagnetofonem teto firmy a hraje my uz 28let.Chtel jsem ale vykonejsi zvuk a vykon,moznost prehravat cd/mp3 a moderní design což tento prístroj splnuje a prekonává.Pred koupí jsem prochazel ruzne konkurencni vyrobky a porovnaval si vybavu,vzhled a cenu.Nakonec jsem rozhodl pro tetno dražší model Philips.Zvuk a opravdu super a i dost vykonny,navic má vstup USB a Bluetoth takze v pohode si muzu pustit hudbu primo s Usb nebo pres svuj telefon at uz ulozenou hudbu,nebo ze sítě.Hrozne se my líbí i design.Od displeje po tvar a mrizky reproduktrorů.Jen pri načítání s usb MP3ze zacatku nez nacte prvni stopu to chvíly trvá pak uz skladby hrají jedba za druhou.A to mohou byt hudebni soubory klydne ulozeny ve slozkach.Sparovani pristroje s telefonem jednoduche a spolehlive.Vše v cetne ladeni radia probíhá bez problémů a digitalně.Misto kazetoveho prehravace je pristroj vybaven Cd Prehravacem.Dále jsou tu moznosti upravy zvuku a dalkový ovladac se vsím potrebnym pro snadne a pohodlné ovladaní pristroje.Celkové fakt velká spokojenost

Előnyök

Uvedeny v recenzi

Hátrányok

Asi žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine

16/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Odličan proizvod sa premium karakteristikama i uređaj je za poželjeti.

Előnyök

Odličan zvuk

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.