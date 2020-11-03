2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AZ700T/12
Bluetooth® és NFC
USB Direct
12 W-os
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.
Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.
3.9
5-ből
17
Értékelések
Lemon27
03/11/2020
Česká republika
nemá chybu to to rádio
nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má
Előnyök
vše ok
Hátrányok
nic
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine
Jirka B.
18/05/2020
Česká republika
Skvělý Zvuk
Již kdysi jsem byl obdarován radiomagnetofonem teto firmy a hraje my uz 28let.Chtel jsem ale vykonejsi zvuk a vykon,moznost prehravat cd/mp3 a moderní design což tento prístroj splnuje a prekonává.Pred koupí jsem prochazel ruzne konkurencni vyrobky a porovnaval si vybavu,vzhled a cenu.Nakonec jsem rozhodl pro tetno dražší model Philips.Zvuk a opravdu super a i dost vykonny,navic má vstup USB a Bluetoth takze v pohode si muzu pustit hudbu primo s Usb nebo pres svuj telefon at uz ulozenou hudbu,nebo ze sítě.Hrozne se my líbí i design.Od displeje po tvar a mrizky reproduktrorů.Jen pri načítání s usb MP3ze zacatku nez nacte prvni stopu to chvíly trvá pak uz skladby hrají jedba za druhou.A to mohou byt hudebni soubory klydne ulozeny ve slozkach.Sparovani pristroje s telefonem jednoduche a spolehlive.Vše v cetne ladeni radia probíhá bez problémů a digitalně.Misto kazetoveho prehravace je pristroj vybaven Cd Prehravacem.Dále jsou tu moznosti upravy zvuku a dalkový ovladac se vsím potrebnym pro snadne a pohodlné ovladaní pristroje.Celkové fakt velká spokojenost
Előnyök
Uvedeny v recenzi
Hátrányok
Asi žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine
Andrija14
16/04/2022
Hrvatska
Proizvod je odličan
Odličan proizvod sa premium karakteristikama i uređaj je za poželjeti.
Előnyök
Odličan zvuk
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ700T CD Soundmachine