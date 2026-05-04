2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A frissen őrölt kávészemek adják a leggazdagabb kávéaromát és ízt.
Csak húzza meg a kart. A Baristina automatikusan megőrli, tömöríti és lefőzi az Ön kávéját.
Távolítsa el a szűrőtartót. Öblítse le. Ennyi az egész - Készen áll a következő főzésre!
Ideális őrlési finomság. Pontos nyomás. Precíz adagolás. Így készül az igazi eszpresszó.
A 16 baros nyomású szivattyú teljes mértékben felszabadítja a kávészemek ízét az Ön eszpresszójához.
A frissen őrölt kávébab adja a legintenzívebb aromát és ízt. A közvetlenül a főzés előtt őrölt kávészemektől a mindennapi kávéja igazán különlegessé válik. Ez a különbség egy egyszerű és egy igazán jó kávé között.
Csak húzza oldalra a kart. A Baristina automatikusan megőrli, tömöríti és lefőzi a kávét. Nincs szükség baristakészségekre. Mindent elvégez Ön helyett, így egyszerűen hátradőlhet és élvezheti eszpresszóját vagy lungóját.
Vegye ki a szűrőtartót. Öblítse le. Ennyi az egész. A Baristina gyorssá és egyszerűvé teszi a tisztítást. Nincsenek bonyolult lépések – egyszerűségre és könnyű használatra tervezték.
Ismerje meg a termékértékeléseket
5.0
5-ből
65
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Торино
04/05/2026
България
Ристрето вкъщи :)
Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Viks8888
24/04/2026
България
Отличен!
Приготвянето на еспресо с Baristina е специално преживяване. Вкусът на кафето е отличен, а процесът изобщо не е сложен, бърз е, лесен е и забавен. Дизайнът е компактен, цената отлична, препоръчвам го на всички.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
VPetrovs
21/04/2026
България
Белият цвят на тази кафемашина е точно това, от което се нуждаех за кухнята си. Но най-важното е, че кафето е отлично, с каймак и силен аромат. Цената е страхотна, лесна е за почистване, препоръчвам я на всеки, който иска да се наслади на вкусно кафе.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
A+ energiahatékonysági besorolás a svájci energiahatékonysági szabványok szerint.
Kivéve a vízzel és kávéval érintkező részeket.