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Gyártás megszűnt

Pedi AdvancedElektromos talpreszelő

BCR430/00

4.6

| (178) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket

Selymesen sima lábfej és sarok

Selymesen sima lábfej a saroktól a lábujjakig a Philips Pedi Advanced segítségével. Az egyedi kialakítású forgótárcsa és markolat lehetővé teszi a bőrkeményedés problémamentes, precíz és gyengéd eltávolítását a saroktól a lábujjakig.

Összes előny megtekintése

Ultra precíziós tárcsával

Selymesen sima lábfej és sarok

  • Ultra precíziós éllel

  • Forgótárcsa

  • Nedves és száraz használathoz

  • Vezeték nélküli, akkumulátoros

Egyedülálló forgótárcsa a selymesen sima lábfejért és sarokért

Egyedülálló forgótárcsa a selymesen sima lábfejért és sarokért

Selymesen sima lábfej a saroktól a lábujjakig az ultra precíziós éllel rendelkező, egyedi kialakítású forgótárcsa segítségével. A forgótárcsa és a precíziós él lehetővé teszi a bőrkeményedés precíz, problémamentes és gyengéd eltávolítását nagyobb és kisebb területeken egyaránt.

A bőr gyengéd kezelése

A bőr gyengéd kezelése a tárcsában rejlő természetes ásványnak, a korundnak köszönhetően.

Díjnyertes markolatkialakítás

Díjnyertes markolatkialakítás

A díjnyertes és ergonomikus kialakításnak köszönhetően könnyen elérhető a sarok és a lábujjak.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

178

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

20/10/2019

Magyarország

Magyarország

Imádom ezt a terméket

Nagyon gyorsan eltávolítja a bőrkeményedést és a sérült bőr is hamar gyógyul. Könnyű használni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Elektromos talpreszelő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Elektromos talpreszelő

07/05/2019

România

România

Geniala

Consider ca nu este necesar sa fac comparatie cu o firma consacrata pt astfel de produse dar nu prea ma pot abtine. Aceasta pila intrece orice asteptari, este absolut fantastica sau magica cum ar spune fii mea. Felicitari, Philips!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Pilă electrică pentru picioare

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Pilă electrică pentru picioare

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Praktický a účinný pilník

Oproti mechanickým pilníkům daleko účinnější, šikovně padne do ruky, snadno se čistí a má překvapivou výdrž baterie. Není objemný, lze tedy případně i vzít do cestovního zavazadla.

Előnyök

Praktický, účinný, dobře se drží i ovládá, baterie s výdrží.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Használat dátuma 2021-10-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Használat dátuma 2021-10-01

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.