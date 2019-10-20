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Gyártás megszűnt
Selymesen sima lábfej és sarok
Selymesen sima lábfej a saroktól a lábujjakig a Philips Pedi Advanced segítségével. Az egyedi kialakítású forgótárcsa és markolat lehetővé teszi a bőrkeményedés problémamentes, precíz és gyengéd eltávolítását a saroktól a lábujjakig.
Ultra precíziós éllel
Forgótárcsa
Nedves és száraz használathoz
Vezeték nélküli, akkumulátoros
Selymesen sima lábfej a saroktól a lábujjakig az ultra precíziós éllel rendelkező, egyedi kialakítású forgótárcsa segítségével. A forgótárcsa és a precíziós él lehetővé teszi a bőrkeményedés precíz, problémamentes és gyengéd eltávolítását nagyobb és kisebb területeken egyaránt.
A bőr gyengéd kezelése a tárcsában rejlő természetes ásványnak, a korundnak köszönhetően.
A díjnyertes és ergonomikus kialakításnak köszönhetően könnyen elérhető a sarok és a lábujjak.
4.6
5-ből
178
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Esther89
20/10/2019
Magyarország
Imádom ezt a terméket
Nagyon gyorsan eltávolítja a bőrkeményedést és a sérült bőr is hamar gyógyul. Könnyű használni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Elektromos talpreszelő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Elektromos talpreszelő
Rox39
07/05/2019
România
Geniala
Consider ca nu este necesar sa fac comparatie cu o firma consacrata pt astfel de produse dar nu prea ma pot abtine. Aceasta pila intrece orice asteptari, este absolut fantastica sau magica cum ar spune fii mea. Felicitari, Philips!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Pilă electrică pentru picioare
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Pilă electrică pentru picioare
EvikH
01/02/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Praktický a účinný pilník
Oproti mechanickým pilníkům daleko účinnější, šikovně padne do ruky, snadno se čistí a má překvapivou výdrž baterie. Není objemný, lze tedy případně i vzít do cestovního zavazadla.
Előnyök
Praktický, účinný, dobře se drží i ovládá, baterie s výdrží.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Használat dátuma 2021-10-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Használat dátuma 2021-10-01