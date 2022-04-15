2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
BCR430/00
Gyártás megszűnt
Mikor kell kicserélnem a Philips elektromos talpreszelő tárcsáját?
Használható a Philips talpreszelő nedvesen?
Hogyan használjam a Philips elektromos talpreszelőt?
Bekenjem a lábam a Philips elektromos talpreszelő használata előtt?
Utazhatok a Philips vágó- vagy szépségápolási termékeivel?
Hogyan tisztítsam a Philips talpreszelőt?
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