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StyleCare EssentialHajformázó

BHB862/00

5

| (46) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Minden, ami a rugalmasan hullámos fürtökhöz kell

A gyönyörű hullámok készítése még soha nem volt ilyen egyszerű. Csak tekerje fel és formázza tincseit a hőn vágyott hullámokért. A kerámiabevonat fényessé és csillogóvá teszi a hajat, ami biztosítja a ragyogó és életteli megjelenést.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Minden, ami a rugalmasan hullámos fürtökhöz kell

  • 16 mm-es hajformázó henger

  • 200 °C-os hőmérséklet

  • Kerámiabevonat

16 mm-es hajformázó henger a laza hullámokhoz és loknikhoz

16 mm-es hajformázó henger a laza hullámokhoz és loknikhoz

A 16 mm-es hengerátmérővel rugalmas, élettel teli fürtöket és hullámokat alakíthat ki az igazán vidám, fiatalos megjelenésért.

Védő kerámiabevonat az extra kíméletes formázáshoz

Védő kerámiabevonat az extra kíméletes formázáshoz

A kerámia védőbevonat egyenletes hőelosztást biztosít, és kevésbé károsítja a haját, így az mindig ragyogó és selymes lesz.

200 °C-os magas hőmérséklet az optimális eredményekért

200 °C-os magas hőmérséklet az optimális eredményekért

A 200 ºC-os maximális hőmérséklet optimális eredményt nyújt, miközben a lehető legkevésbé károsítja a hajat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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5.0

5-ből

46

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

28/05/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék pont megfelel számomra. Az elődje is haso

A készülèk megfelelő a számomra. Különösen tetszik, hogy bevonatos, így kíméli a hajamat és nem ragad rá haj nagy meleg mellett sem.

Előnyök

könnyen kezelhető

Hátrányok

eddig nem tapasztaltam negatívumot

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Hajformázó

Használat dátuma 2024-04-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Hajformázó

Használat dátuma 2024-04-28

10/05/2019

România

România

RECOMAND ACEST PRODUS

Un produs foarte bun (cel mai bun ondulator pe care l-am utilizat). Incalzirea se face imediat, durata de asteptarea pentru obtinerea buclei este foarte mica si efectul este de durata (buclele rezista si cateva zile). De asemenea, nu deterioreaza parul si aspectul final este de par stralucitor.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator

08/05/2019

România

România

foarte bun

este un produs excelent,usor de folosit care iti aranjaza parul fara probleme

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 