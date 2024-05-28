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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Minden, ami a rugalmasan hullámos fürtökhöz kell
A gyönyörű hullámok készítése még soha nem volt ilyen egyszerű. Csak tekerje fel és formázza tincseit a hőn vágyott hullámokért. A kerámiabevonat fényessé és csillogóvá teszi a hajat, ami biztosítja a ragyogó és életteli megjelenést.
16 mm-es hajformázó henger
200 °C-os hőmérséklet
Kerámiabevonat
A 16 mm-es hengerátmérővel rugalmas, élettel teli fürtöket és hullámokat alakíthat ki az igazán vidám, fiatalos megjelenésért.
A kerámia védőbevonat egyenletes hőelosztást biztosít, és kevésbé károsítja a haját, így az mindig ragyogó és selymes lesz.
A 200 ºC-os maximális hőmérséklet optimális eredményt nyújt, miközben a lehető legkevésbé károsítja a hajat.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
46
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Magizsu
28/05/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék pont megfelel számomra. Az elődje is haso
A készülèk megfelelő a számomra. Különösen tetszik, hogy bevonatos, így kíméli a hajamat és nem ragad rá haj nagy meleg mellett sem.
Előnyök
könnyen kezelhető
Hátrányok
eddig nem tapasztaltam negatívumot
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Hajformázó
Használat dátuma 2024-04-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Hajformázó
Használat dátuma 2024-04-28
Antonela
10/05/2019
România
RECOMAND ACEST PRODUS
Un produs foarte bun (cel mai bun ondulator pe care l-am utilizat). Incalzirea se face imediat, durata de asteptarea pentru obtinerea buclei este foarte mica si efectul este de durata (buclele rezista si cateva zile). De asemenea, nu deterioreaza parul si aspectul final este de par stralucitor.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator
pani
08/05/2019
România
foarte bun
este un produs excelent,usor de folosit care iti aranjaza parul fara probleme
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)