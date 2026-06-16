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Összes sorozat
StyleCare Essential Hajformázó
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BHB862/00
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Fontos tudnivalók kézikönyve
Felhasználói útmutató
Mind (4)
Feltekerhetem a kábelt a Philips hajformázóra használat után?
Használható-e a Philips hajegyenesítő/hajformázó vizes hajon?
A hajegyenesítés károsítja a hajamat?
A Philips hajformázó azbesztmentes?
A Philips hajformázóm kellemetlen szagot áraszt
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