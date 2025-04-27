2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
regular
1200 W
Kompakt
A hajszárító fogantyúja behajtható. Az eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító, amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová magával vihet.
Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.
Ez a kompakt hajszárító 3 előre kiválasztott hő- és sebességbeállítást biztosít a hűvös, kímélő vagy gyors hajszárítás érdekében.
4.8
5-ből
68
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Pupi4
27/04/2025
Magyarország
Kicsi, könnyű, praktikusan összehajtható, megbízható hajszárító, én évek óta használom már teljes megelégedéssel
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
Utazós
15/06/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Utazásnál különösen jó kis méretű hajszárító
Évente néhány alkalommal utazunk. A régi hajszárító tönkrement kellett egy másik helyette, kőrbe néztem, ezt találtam minden szempontból számomra a legmegfelelőbbnek. Kis méretű, összecsukható, elég nagy a kapacitása.
Előnyök
Kis méret, összecsukható
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
Andi713
04/03/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Számomra tökéletes választás ez a termék
Több márkájú hajszárítót használtam már, de eddig a Philips termékekben, így a hajszárítóban sem csalódtam. Hosszú az élettartama, amit most lecseréltem 21 éves volt már. Az új is ennek az utóda, mely már erősebb teljesítményű, de ugyanolyan kompakt termék, mely gyorsan és kíméletesen szárítja a hajat.
Előnyök
kicsi, könnyű, nagy teljesítményű
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)