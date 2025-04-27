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Összes sorozat

  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak

regular

EssentialCareHajszárító

BHC010/10

4.8
| (68) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Könnyed gondoskodás a hajnak
Az új Philips Essential Care hajszárító megnyerő, kompakt és nagy teljesítményű. Az 1200 W-os erejének köszönhetően kíméletesen és gyorsan száríthatja meg a haját. A rugalmas gondoskodó beállításokat úgy tervezték, hogy azok megfeleljenek a különböző szárítási igényeknek és extra gondoskodást nyújtsanak.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

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Könnyed gondoskodás a hajnak

  • 1200 W

  • Kompakt

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

A hajszárító fogantyúja behajtható. Az eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító, amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová magával vihet.

1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.

3 rugalmas előválasztott szárítási beállítás a különböző igényekhez

3 rugalmas előválasztott szárítási beállítás a különböző igényekhez

Ez a kompakt hajszárító 3 előre kiválasztott hő- és sebességbeállítást biztosít a hűvös, kímélő vagy gyors hajszárítás érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

68

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

27/04/2025

Magyarország

Magyarország

Kicsi, könnyű, praktikusan összehajtható, megbízható hajszárító, én évek óta használom már teljes megelégedéssel

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

15/06/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Utazásnál különösen jó kis méretű hajszárító

Évente néhány alkalommal utazunk. A régi hajszárító tönkrement kellett egy másik helyette, kőrbe néztem, ezt találtam minden szempontból számomra a legmegfelelőbbnek. Kis méretű, összecsukható, elég nagy a kapacitása.

Előnyök

Kis méret, összecsukható

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

04/03/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Számomra tökéletes választás ez a termék

Több márkájú hajszárítót használtam már, de eddig a Philips termékekben, így a hajszárítóban sem csalódtam. Hosszú az élettartama, amit most lecseréltem 21 éves volt már. Az új is ennek az utóda, mely már erősebb teljesítményű, de ugyanolyan kompakt termék, mely gyorsan és kíméletesen szárítja a hajat.

Előnyök

kicsi, könnyű, nagy teljesítményű

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 