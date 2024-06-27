2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
regular
Nagy teljesítményű AC motor
2100 W-os szárítóerő
Gyors, akár 130 km/h* sebességű légáram
Ionos ápolás a ragyogó hajért
A Philips Pro hajszárító nagy teljesítményű AC-motorját a professzionális piac számára fejlesztették ki. Akár 130 km/h* levegőkifúvási sebességet biztosít a gyors és hatékony eredményért.
Ez a 2100 W-os Pro hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.
A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.
4.8
5-ből
100
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
27/06/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Szuperül működik gyorsan meg kaptam korekt átadás
Nagyon jó gyorsan kiméletesen szárit! Bátran ajánlom mindenkinek!
Előnyök
Gyors kiméletes
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD272/00 Pro hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD272/00 Pro hajszárító
Bakter61
27/02/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tényleg kíváló. Imádjuk.
Mindenkinek ajánlom.Én egy márkás minőségi megbízható terméket szerettem volna. Megkaptam.
Előnyök
A termék magáért beszél.
Hátrányok
Nem tudok olyat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD272/00 Pro hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD272/00 Pro hajszárító
DAndras
28/02/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes hajszárító
Sokkal jobb, mint bármelyik amit eddig próbáltam. A legjobb benne, hogy nagyon erősen fúj, mégis erőlködés mentesen teszi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD274 Felújított Pro hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD274 Felújított Pro hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
A Philips hollandiai laboratóriumában 2018-ban végzett teszt. 2-es sebességfokozaton, 2-es hőfokon fúvócső nélkül tesztelve.