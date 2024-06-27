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Összes sorozat

  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
  • Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért

DryCarePro hajszárító

BHD274/00

4.8
| (100) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért
A Philips Pro hajszárító professzionális AC-motorral rendelkezik, amely akár 130 km/h* sebességet is elérhet a gyors és professzionális eredmény érdekében. Az optimális hőmérsékletet biztosító ThermoProtect beállítás pedig védelmet nyújt a túlmelegedés ellen.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Gyors és erőteljes hajszárítás a professzionális eredményekért

  • Nagy teljesítményű AC motor

  • 2200 W-os szárítóerő

  • Gyors, akár 130 km/h* sebességű légáram

  • Kétszer annyi ion** a fénylő hajért

Gyors szárítás, nagy teljesítményű AC-motor

Gyors szárítás, nagy teljesítményű AC-motor

A Philips Pro hajszárító nagy teljesítményű AC-motorját a professzionális piac számára fejlesztették ki. Akár 130 km/h* levegőkifúvási sebességet biztosít a gyors és hatékony eredményért.

2200 W-os gyors, nagy teljesítményű szárítóerő

2200 W-os gyors, nagy teljesítményű szárítóerő

Ez a 2200 W-os Pro hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

100

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

27/06/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Szuperül működik gyorsan meg kaptam korekt átadás

Nagyon jó gyorsan kiméletesen szárit! Bátran ajánlom mindenkinek!

Előnyök

Gyors kiméletes

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD272/00 Pro hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD272/00 Pro hajszárító

27/02/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tényleg kíváló. Imádjuk.

Mindenkinek ajánlom.Én egy márkás minőségi megbízható terméket szerettem volna. Megkaptam.

Előnyök

A termék magáért beszél.

Hátrányok

Nem tudok olyat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD272/00 Pro hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD272/00 Pro hajszárító

28/02/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes hajszárító

Sokkal jobb, mint bármelyik amit eddig próbáltam. A legjobb benne, hogy nagyon erősen fúj, mégis erőlködés mentesen teszi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD274 Felújított Pro hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD274 Felújított Pro hajszárító

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. A Philips hollandiai laboratóriumában 2018-ban végzett teszt. 2-es sebességfokozaton, 2-es hőfokon fúvócső nélkül tesztelve.

  2. Kínai laboratóriumban 2018-ban tesztelve. A Philips BHD176 készülékkel összevetve.