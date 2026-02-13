2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2100 W
ThermoShield technológia
2x ionos ápolás*
3 hőfok- és 2 sebességbeállítás
A túlmelegedés-érzékelő aktívan optimalizálja és szabályozza a levegő hőmérsékletét, így megóvja haját a túlmelegedés okozta károsodástól** . Élvezze a stresszmentes szárítás élményét a ThermoShield technológia segítségével.
Ez a 2100 W-os professzionális hajszárító erős légáramlás létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítás és a hajformázás élményét.
Ez a nagy teljesítményű ionos rendszer szárításonként akár 40 millió iont állít elő, ami fokozza a haj ragyogását. Ennek eredményeként a haj fényes és könnyen kifésülhető lesz.
4.8
5-ből
826
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Zso32
13/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
jó hőmérséklet beállítás
jól szabályozható teljesítmény és hőfok, kislányom sem panaszkodik a magas hőmérsékletre szárítás közben
Előnyök
jó hofok szabályozás
Hátrányok
nem tapasztaltam ilyesmit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD510/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD510/00 Hajszárító
Kinga85
27/09/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló ár érték arány
Egyszerűen használható, design-os hajszárító, kiváló választás otthoni használatra.
Előnyök
Ár érték arány
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD501/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD501/00 Hajszárító
Rémi014
02/08/2025
Magyarország
Kiváló termék, legjobb ár-érték arány
Korábbi Sencor márkájú hajszárítót cseréltük le, ég és föld közöttük a különbség. Mind teljesítményben mind pedig a hangerő terén hatalmas a változás. Az ionizáló jól teszi a dolgát védi a hajat a károsodástól, nincs nagy hőveszteség, nem forrósodik fel az eszköz (maximum a plusz fej melegedik fel) a hajszáriot azonban huzamosabb használt után sem forró. Jó szívvel ajánlom ár érték arányban a legjobb a piacon!
Előnyök
Legjobb ár-érték arány a piacon
Hátrányok
Nincs
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD514/00 Hajszárító
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD514/00 Hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
a BHD350 típushoz képest a legmagasabb beállításban
ThermoShield beállítás