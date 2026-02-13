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Összes sorozat

  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
  • Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**

5000 SeriesHajszárító

BHD514/00

4.8
| (826) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**
A ThermoShield technológia a hajszárítóból áramló levegő hőmérsékletét aktív szabályozással optimális szintre módosítja, így tökéletes védelmet nyújt a hőkárosodással szemben.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

ThermoShield technológiával

Gyors szárítás, hőkárosodás nélkül**

  • 2300 W

  • ThermoShield technológia

  • 4x ionos ápolás*

  • 3 hőfok- és 2 sebességbeállítás

ThermoShield technológia a maximális hővédelem érdekében

ThermoShield technológia a maximális hővédelem érdekében

A túlmelegedés-érzékelő aktívan optimalizálja és szabályozza a levegő hőmérsékletét, így megóvja haját a túlmelegedés okozta károsodástól** . Élvezze a stresszmentes szárítás élményét a ThermoShield technológia segítségével.

20%-kal*** gyorsabb szárítás erőteljes, 2300 W-os légáramlással

20%-kal*** gyorsabb szárítás erőteljes, 2300 W-os légáramlással

A 2300 W-os, erőteljesebb légáramlás 20%-kal** gyorsabb szárítást tesz lehetővé, miközben a haját is védi.

A nagy teljesítményű motor akár 110 km/h-s levegőkifúvási sebességet is képes létrehozni****

A nagy teljesítményű motor akár 110 km/h-s levegőkifúvási sebességet is képes létrehozni****

A hajszárító csúcsminőségű motorját a professzionális piac számára fejlesztették ki. Akár 110 km/h**** levegőkifúvási sebességet is képes létrehozni a gyors szárítás és a lenyűgöző formázás érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

826

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

13/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

jó hőmérséklet beállítás

jól szabályozható teljesítmény és hőfok, kislányom sem panaszkodik a magas hőmérsékletre szárítás közben

Előnyök

jó hofok szabályozás

Hátrányok

nem tapasztaltam ilyesmit

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD510/00 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD510/00 Hajszárító

27/09/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló ár érték arány

Egyszerűen használható, design-os hajszárító, kiváló választás otthoni használatra.

Előnyök

Ár érték arány

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD501/00 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD501/00 Hajszárító

02/08/2025

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék, legjobb ár-érték arány

Korábbi Sencor márkájú hajszárítót cseréltük le, ég és föld közöttük a különbség. Mind teljesítményben mind pedig a hangerő terén hatalmas a változás. Az ionizáló jól teszi a dolgát védi a hajat a károsodástól, nincs nagy hőveszteség, nem forrósodik fel az eszköz (maximum a plusz fej melegedik fel) a hajszáriot azonban huzamosabb használt után sem forró. Jó szívvel ajánlom ár érték arányban a legjobb a piacon!

Előnyök

Legjobb ár-érték arány a piacon

Hátrányok

Nincs

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD514/00 Hajszárító

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD514/00 Hajszárító

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. a BHD350 típushoz képest a legmagasabb beállításban

  2. ThermoShield beállítás

  3. az alap hajszárítóhoz képest

  4. A Philips laboratóriumában tesztelték, a fúvófejet a legmagasabb fokozatra állítva