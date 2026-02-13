2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2300 W
ThermoShield technológia
4x ionos ápolás*
3 hőfok- és 2 sebességbeállítás
A túlmelegedés-érzékelő aktívan optimalizálja és szabályozza a levegő hőmérsékletét, így megóvja haját a túlmelegedés okozta károsodástól** . Élvezze a stresszmentes szárítás élményét a ThermoShield technológia segítségével.
A 2300 W-os, erőteljesebb légáramlás 20%-kal** gyorsabb szárítást tesz lehetővé, miközben a haját is védi.
A hajszárító csúcsminőségű motorját a professzionális piac számára fejlesztették ki. Akár 110 km/h**** levegőkifúvási sebességet is képes létrehozni a gyors szárítás és a lenyűgöző formázás érdekében.
4.8
5-ből
826
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Zso32
13/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
jó hőmérséklet beállítás
jól szabályozható teljesítmény és hőfok, kislányom sem panaszkodik a magas hőmérsékletre szárítás közben
Előnyök
jó hofok szabályozás
Hátrányok
nem tapasztaltam ilyesmit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD510/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD510/00 Hajszárító
Kinga85
27/09/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló ár érték arány
Egyszerűen használható, design-os hajszárító, kiváló választás otthoni használatra.
Előnyök
Ár érték arány
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD501/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD501/00 Hajszárító
Rémi014
02/08/2025
Magyarország
Kiváló termék, legjobb ár-érték arány
Korábbi Sencor márkájú hajszárítót cseréltük le, ég és föld közöttük a különbség. Mind teljesítményben mind pedig a hangerő terén hatalmas a változás. Az ionizáló jól teszi a dolgát védi a hajat a károsodástól, nincs nagy hőveszteség, nem forrósodik fel az eszköz (maximum a plusz fej melegedik fel) a hajszáriot azonban huzamosabb használt után sem forró. Jó szívvel ajánlom ár érték arányban a legjobb a piacon!
Előnyök
Legjobb ár-érték arány a piacon
Hátrányok
Nincs
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD514/00 Hajszárító
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHD514/00 Hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
a BHD350 típushoz képest a legmagasabb beállításban
ThermoShield beállítás
az alap hajszárítóhoz képest
A Philips laboratóriumában tesztelték, a fúvófejet a legmagasabb fokozatra állítva