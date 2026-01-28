2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
ThermoShield Advanced
Vízion, ásványi ion, 8-szor több ion
60%-kal********* növelt ragyogás a hajnak
4 perces gyors szárítás
Szárítás 20%-kal** gyorsabban, mint egy 2300 W-os hajszárítóval
A kettős érzékelő rendszer folyamatosan méri a szoba hőmérsékletét, és beállítja a szárítási hőmérsékletet, hogy megvédje a haját a túlmelegedéstől. Élvezze a 25%-kal egyenletesebb hajszárítási hőmérsékletet bármilyen környezetben*********.
Az innovatív ventilátorlapátjaink és a speciális kialakítású fűtőelem mindössze 4 perc alatt varázsolja szárazzá a hajat****.
Nedvesség hozzáadása a puha, egészséges megjelenésű haj érdekében. A vízion technológia több mint 1000-szer nagyobb víztartalmat hoz létre, mint ionizátor nélkül.
4.8
5-ből
249
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Anita.
28/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik.
Nagyon jó készülék!!! Könnyű a használata!!!Ajánlom!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat
Macskacicó
24/11/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jó kis cucc
Nagyon hatékony, tök jók a mágneses kiegészítők is. Kicsit nagyobb, mint amire számítottam:D
Előnyök
Gyors, hatékony, sokféle üzemmód, mágneses rátétek
Hátrányok
Kicsit nagy:D De ez sem zavaró
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat
Edi79
23/11/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Termék fantasztikus.
Sok válogatás után választottam ezt a gépet, és örülök neki, hogy ez mellett döntöttem. Nagyon jo kis gép, gyors.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
a Philips S5000 2300 W-os hajszárítóval szemben
a Philips MoistureProtect HP8280 modellel szemben
* 4 perces átlagos szárítási időt alapul véve
* * Közepes (40 cm) hosszúságú, kaukázusi haj alapján, laboratóriumi környezetben, a legmagasabb hőfok- és sebességbeállításon. A tényleges eredmény változó lehet.
* * * Ásványos-ionos, 6 hónapos UV-fénynek való kitettség után
* * * * a HP8232/20 modellel szemben, a legmagasabb beállításon
* * * * * Philips MoistureProtect HP8280 a legmagasabb beállításon
* * * * * * Thermoshield Advance beállítás
* * * * * * * meleg és hideg üzemmód használata esetén, magától megszáradó hajjal szemben. Az Egyesült Államokban található külső tesztintézetben vizsgálva.