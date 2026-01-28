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Pénzvisszafizetési garancia

Hair Dryer7000-es sorozat

BHD720/10

4.8
| (249) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
20%-kal gyorsabb*. Könnyebb**. Hőkárosodás nélkül********.
Élvezze a gyors, professzionális eredményt a Philips 7000-es sorozatú hajszárítóval. A ThermoShield Advanced technológia aktívan felméri és szabályozza a hajszárító levegőjének hőmérsékletét, hogy megvédje a hajat a hőkárosodástól*********.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

ThermoShield Advanced technológiával

20%-kal gyorsabb*. Könnyebb**. Hőkárosodás nélkül********.

  • ThermoShield Advanced

  • Vízion, ásványi ion, 8-szor több ion

  • 60%-kal********* növelt ragyogás a hajnak

  • 4 perces gyors szárítás

  • Szárítás 20%-kal** gyorsabban, mint egy 2300 W-os hajszárítóval

A ThermoShield Advanced megvédi a hajat a túlmelegedéstől

A ThermoShield Advanced megvédi a hajat a túlmelegedéstől

A kettős érzékelő rendszer folyamatosan méri a szoba hőmérsékletét, és beállítja a szárítási hőmérsékletet, hogy megvédje a haját a túlmelegedéstől. Élvezze a 25%-kal egyenletesebb hajszárítási hőmérsékletet bármilyen környezetben*********.

Erős légáram a 30%-kal gyorsabb hajszárításhoz****

Erős légáram a 30%-kal gyorsabb hajszárításhoz****

Az innovatív ventilátorlapátjaink és a speciális kialakítású fűtőelem mindössze 4 perc alatt varázsolja szárazzá a hajat****.

A vízionok nedvességet juttatnak a hajba

A vízionok nedvességet juttatnak a hajba

Nedvesség hozzáadása a puha, egészséges megjelenésű haj érdekében. A vízion technológia több mint 1000-szer nagyobb víztartalmat hoz létre, mint ionizátor nélkül.

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

249

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

28/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik.

Nagyon jó készülék!!! Könnyű a használata!!!Ajánlom!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat

24/11/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Jó kis cucc

Nagyon hatékony, tök jók a mágneses kiegészítők is. Kicsit nagyobb, mint amire számítottam:D

Előnyök

Gyors, hatékony, sokféle üzemmód, mágneses rátétek

Hátrányok

Kicsit nagy:D De ez sem zavaró

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat

23/11/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Termék fantasztikus.

Sok válogatás után választottam ezt a gépet, és örülök neki, hogy ez mellett döntöttem. Nagyon jo kis gép, gyors.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hair Dryer BHD720/10 7000-es sorozat

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. a Philips S5000 2300 W-os hajszárítóval szemben

  2. a Philips MoistureProtect HP8280 modellel szemben

  3. * 4 perces átlagos szárítási időt alapul véve

  4. * * Közepes (40 cm) hosszúságú, kaukázusi haj alapján, laboratóriumi környezetben, a legmagasabb hőfok- és sebességbeállításon. A tényleges eredmény változó lehet.

  5. * * * Ásványos-ionos, 6 hónapos UV-fénynek való kitettség után

  6. * * * * a HP8232/20 modellel szemben, a legmagasabb beállításon

  7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 a legmagasabb beállításon

  8. * * * * * * Thermoshield Advance beállítás

  9. * * * * * * * meleg és hideg üzemmód használata esetén, magától megszáradó hajjal szemben. Az Egyesült Államokban található külső tesztintézetben vizsgálva.