Tesztelés: 2 hétig teszteltem a hajszárítót, ez idő alatt 1-2 naponta mostam hajat. Hajam: A hajam vékonyszálú, sokszor töredezett és könnyen zsírosodik a fejtetőn. A 7000-es sorozat hajszárítójának első használata után is észrevehető volt, hogy sokkal kevésbé töredezett a hajam, nem lapult le és gyakorlatilag egész nap "állta a sarat", sokkal kevésbé zsírosodott, ami tényleg meglepő nálam, valamint fényesebb és puhább lett. Hajszárítás ideje: Az előző készülékünkhöz képest sokkal gyorsabban megszárad a hajam ezzel a hajszárítóval, perceket takarítok meg vele. Funkciók: Az ionos ápoló rendszer és a ThermoShield funkció két olyan dolog, amit ezentúl keresni fogok a hajszárítókban, nagyon szuper és hasznos funkciók. Súly: A hajszárító tényleg könnyű, még az én nagyon vékony csuklóm is elbírja a súlyát. Zaj: Érzékeny a fülem a hangos zajokra, de ez a hajszárító halk és abszolút elviselhető még számomra is. Design: Szeretem, ha a hasznos és szép együtt jár: ez a hajszárító pontosan ilyen. Tetszik a halványlila színe és kifejezetten jó, hogy nem fekete színű, mint sok más hajszárító, emiatt könnyebben is megtalálja az ember. Tetszik a minimalista design, sok fura alakú hajszárító van, amik pontosan a szokatlan alakjuk miatt nehezítik meg a bőröndbe/táskába való bepakolást. A 7000-es sorozat hajszárítója viszont egyszerű, de nagyszerű alakú, ezért utazásnál könnyebb köré pakolni különböző tárgyakat és nem vesz el túl sok helyet. A kábel elég/megfelelő hosszúságú. Tartozékok: A különböző fúvófejeket meglepően könnyű csatlakoztatni a hajszárítóhoz, a korábbi készülékeinknél ez kifejezetten nehéz és frusztráló műveletnek bizonyult, a 7000-es sorozat hajszárító fúvófejeinek mágnesessége nagy segítség. Negatívumot nem tudok írni, elégedett vagyok ezzel a hajszárítóval, csak ajánlani tudom.