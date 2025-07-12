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Összes sorozat

  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
  • Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*

StyleCare EssentialHővel működő hajegyenesítő kefe

BHH880/00

4.8
| (273) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*
Természetesen egyenes, gyönyörűen ragyogó haj mindössze 5 perc alatt. ThermoProtect technológiánk és a sörték kialakítása együttesen gondoskodik az egészséges megjelenésű, egyenes hajról.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Egyenes, csillogó, sima haj

Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*

  • Extra nagy kefefelület

  • ThermoProtect technológia

  • Turmalin kerámia bevonat

Turmalin kerámia bevonat

Turmalin kerámia bevonat

Turmalin kerámia bevonat a ragyogó, sima, egyenes hajért.

ThermoProtect technológia

ThermoProtect technológia

A teljes kefén állandó hőmérsékletet biztosító ThermoProtect technológia megelőzi a túlmelegedést a védelemmel ellátott, egészséges megjelenésű haj érdekében.

2 hőmérséklet-fokozat a hajtípusnak megfelelően

2 hőmérséklet-fokozat a hajtípusnak megfelelően

Két hőmérséklet-fokozat (170 °C és 200 °C), hogy a hajtípusának megfelelőt választhassa.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

273

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

12/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék teszi a dolgát.

Szuper termék, teljesen elégedett vagyok vele. Hamar felmelegszik, és tényleg 5 perc alatt készen is vagyok a hajegyenesítéssel. Csak ajánlani tudom mindenkinek.

Előnyök

Nem roncsolja a hajat és tényleg 5 perc alatt elkészül az ember vele.

Hátrányok

Nincs olyan

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe

06/06/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Gyors és könnyű használat

Nagyon gyorsan felmelegszik, használata rendkívül könnyű, nem tépi a hajat, nem megy tele hajjal, s tényleg szép fényes és sima lesz tőle a hajam. Nagyon könnyű használni, s használat után hamar kihül, nem kell sokat várni, hogy el tudjam tenni. Viszont az ionizálás működését annyira nem vettem észre, mert használat után is száll még a hajam, bár talán nem annyira, de nagy különbséget ezen a téren nem érzek.

Előnyök

Gyors használat. Gyors felmelegedés, majd használat után gyors lehülés. Rendkívül könnyű kezelés.

Hátrányok

Ionizálás lehetne jobb, alig észrevehető.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe

19/01/2025

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Nagyon göndör, extra dús hajra vásároltam. Az eredménnyel elégedett vagyok

Előnyök

Kényelmes, gyors, az eredmény szép, tartós.

Hátrányok

Macerás tisztítani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. 33 középhosszú hajú nő bevonásával mérve. Kínában végzett tesztelés.