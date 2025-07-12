2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Extra nagy kefefelület
ThermoProtect technológia
Turmalin kerámia bevonat
Turmalin kerámia bevonat a ragyogó, sima, egyenes hajért.
A teljes kefén állandó hőmérsékletet biztosító ThermoProtect technológia megelőzi a túlmelegedést a védelemmel ellátott, egészséges megjelenésű haj érdekében.
Két hőmérséklet-fokozat (170 °C és 200 °C), hogy a hajtípusának megfelelőt választhassa.
4.8
5-ből
273
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Cirmos819
12/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék teszi a dolgát.
Szuper termék, teljesen elégedett vagyok vele. Hamar felmelegszik, és tényleg 5 perc alatt készen is vagyok a hajegyenesítéssel. Csak ajánlani tudom mindenkinek.
Előnyök
Nem roncsolja a hajat és tényleg 5 perc alatt elkészül az ember vele.
Hátrányok
Nincs olyan
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe
Catalyn
06/06/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Gyors és könnyű használat
Nagyon gyorsan felmelegszik, használata rendkívül könnyű, nem tépi a hajat, nem megy tele hajjal, s tényleg szép fényes és sima lesz tőle a hajam. Nagyon könnyű használni, s használat után hamar kihül, nem kell sokat várni, hogy el tudjam tenni. Viszont az ionizálás működését annyira nem vettem észre, mert használat után is száll még a hajam, bár talán nem annyira, de nagy különbséget ezen a téren nem érzek.
Előnyök
Gyors használat. Gyors felmelegedés, majd használat után gyors lehülés. Rendkívül könnyű kezelés.
Hátrányok
Ionizálás lehetne jobb, alig észrevehető.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe
Hapiloka
19/01/2025
Magyarország
Tökéletes
Nagyon göndör, extra dús hajra vásároltam. Az eredménnyel elégedett vagyok
Előnyök
Kényelmes, gyors, az eredmény szép, tartós.
Hátrányok
Macerás tisztítani.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 BHH885/00 Hővel működő hajegyenesítő kefe
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
33 középhosszú hajú nő bevonásával mérve. Kínában végzett tesztelés.