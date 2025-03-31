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  • Sima és csillogó haj kíméletesen
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  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen
  • Sima és csillogó haj kíméletesen

StraightCare EssentialThermoProtect hajegyenesítő

BHS375/00

4.8
| (138) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Sima és csillogó haj kíméletesen
Kifejezetten a gyors és könnyű formázásra lett tervezve, keratinborítású lapokkal és két hőmérséklet-fokozattal. A ThermoProtect technológia megakadályozza a túlmelegedést, így ápolva a hajat.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Sima és csillogó haj kíméletesen

  • ThermoProtect technológia

  • Keratinborítású lapok

  • 2 hőmérséklet-fokozat

ThermoProtect technológia

ThermoProtect technológia

A ThermoProtect technológia egyenletes hőelosztást biztosít a lapokon, ezáltal védi a hajat a túlmelegedéstől.

Keratin kerámialapok a könnyed siklásért és a csillogó hajért

Keratin kerámialapok a könnyed siklásért és a csillogó hajért

A keratinborítású kerámialapok könnyen átsiklanak haján a gyors és egyszerű formázás érdekében.

Hőmérséklet-tartomány akár 220 °C-ig

Hőmérséklet-tartomány akár 220 °C-ig

Akár 220 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány a tartós eredmény érdekében, a hajszálak sérülése kockázatának minimalizálásával.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

138

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

3
2

31/03/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ár/Érték arányban pont azt hozza amit kell! Sima hajvasalásra tökéletes!

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS376/00 ThermoProtect hajegyenesítő

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS376/00 ThermoProtect hajegyenesítő

30/11/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Jónak tűnik

Még nem próbáltuk ki, karácsonyi ajándék lesz, reméljük jól fog működni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS377/00 ThermoProtect hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS377/00 ThermoProtect hajegyenesítő

09/08/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Új hajvasaló

Nem húzza a hajat,a vasatag hajszálakat is kisimítja

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect hajegyenesítő

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 