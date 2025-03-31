2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
ThermoProtect technológia
Keratinborítású lapok
10 hőmérséklet-fokozat
A ThermoProtect technológia egyenletes hőelosztást biztosít a lapokon, ezáltal védi a hajat a túlmelegedéstől.
A keratinborítású kerámialapok könnyen átsiklanak haján a gyors és egyszerű formázás érdekében.
160–230 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány között választhat a tartós eredmény érdekében, a hajszálak sérülése kockázatának minimalizálásával.
4.8
5-ből
138
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Kis csiga
31/03/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jó
Ár/Érték arányban pont azt hozza amit kell! Sima hajvasalásra tökéletes!
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS376/00 ThermoProtect hajegyenesítő
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS376/00 ThermoProtect hajegyenesítő
Bubuci
30/11/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jónak tűnik
Még nem próbáltuk ki, karácsonyi ajándék lesz, reméljük jól fog működni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS377/00 ThermoProtect hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS377/00 ThermoProtect hajegyenesítő
Szil
09/08/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Új hajvasaló
Nem húzza a hajat,a vasatag hajszálakat is kisimítja
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare Essential BHS375/00 ThermoProtect hajegyenesítő
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)