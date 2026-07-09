2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
ThermoShield technológia
50%-kal gyorsabb hajegyenesítés
Ionos ápolás a ragyogó hajért
Argánolajjal bevont lapok
A ThermoShield technológia segítségével kisebb hőkárosodás mellett formázhatja frizuráját. Az érzékelő szabályozza a hőmérsékletet, így a hajtőtől a hajvégekig egyenletes formázást biztosít.
Sima lapjainak köszönhetően a hajegyenesítő akadálymentesen siklik végig a hajon, így kevesebb időt kell formázással töltenie, ugyanakkor hosszabb ideig élvezheti ugyanazt a nagyszerű eredményt.
A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, könnyen fésülhető, csillogóan ragyogó haj.
4.8
5-ből
586
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
ZheDa
09/07/2026
Magyarország
Csillagos ötös!
Abszolút telitalálat ez a hajvasaló! Szuper termék! Nagyon gyorsan felmelegszik, nem húzza a hajam, könnyű vele dolgozni. A dús és erősen hullámos hajamból pillanatok alatt tükörsima frizurát varázsol! Nagyon hatékony! Csak ajánlani tudom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2026-06-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2026-06-06
LaLilla
07/02/2026
Magyarország
Kiváló hajvasaló, tartós és kíméletes eredmény
7000 Series,Hajegyenesítő,BHS752/00 Régi hajvasalómat cseréltem le erre a termékre. Vastag szálú, dús, göndör hajam van amit fél óra alatt szögegyenesre vasalok ezzel a termékkel ami előtte több mint egy órát vett igénybe és nem is volt ilyen tartós az eredmény. Párás időben sem göndörödött vissza. Van egy kis hangja ettől megijedtem az elején, de a tájékoztatóban is szerepel hogy ez normális, nem a gép hibája. Göndöríteni nem próbáltam vele, elég göndör magától a hajam. Csak azt bánom, hogy nem előbb vettem meg ezt a vasalót :)
Előnyök
Gyors felmelegedés, tartós eredmény, táska jár hozzá, állítható hőfok, könnyű termék
Hátrányok
Nem találtam negatívumot
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő
04/09/2025
Magyarország
Szuper termék
Tökéletesen teszi a dolgát, gyorsan melegszik, praktikus a kialakítása, nagyon szeretem.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHS510/00 Hajegyenesítő
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHS510/00 Hajegyenesítő
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
Azonos formázási eredmény érhető el 180 °C hőmérsékleten, mint a HP8361 készülék esetében 210 °C hőmérsékleten.
a HP8361 készülékkel összehasonlítva