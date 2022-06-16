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Gyártás megszűnt
Állítsa a haját reflektorfénybe
A Premium sublime ends hajegyenesítő az első hajegyenesítőnk, amely kifejezetten a törékeny hajvégek védelmére lett tervezve. A különleges SplitStop technológiánknak és a mozgó lapoknak köszönhetően az eredmény gyönyörűen formázott haj, egészséges kinézetű hajvégekkel!
SplitStop technológiával
a töredezett haj megelőzéséért
2-szeres ionos kondicionálás
Keratin beillesztés
A töredezett hajtincs hatékony megelőzésének titka az új SplitStop technológia, mely az UniTemp érzékelő és a fejlett mozgó kerámialapok egyedülálló kombinációja, ami a haj egészségét szolgálja. A UniTemp érzékelő megvédi a hajat a feleslegesen magas hőhatástól, a formázó lapok pedig biztosítják, hogy minimális legyen a súrlódás a töredezett hajtincsek hatékony megelőzése érdekében.
Az UniTemp érzékelő egyenletes formázási hőmérsékletet biztosít, így védi a hajat a feleslegesen magas hőhatástól és még jobb teljesítményt nyújt: Ugyanaz az eredmény érhető el 20 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet-beállítással**. Hozza létre a tökéletes frizurát élettel teli, egészséges megjelenésű hajvégekkel.
A keratin nélkülözhetetlen alkotóelem a haj számára, melynek köszönhetően a haja erős és egészséges lesz, valamint lenyűgözően fog kinézni. A kerámia keratinnal van dúsítva, így még jobban gondoskodik a hajáról.
4.8
5-ből
163
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Sóbi angel
16/06/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Könnyű használat
Ez az első hajvasalóm, így nincs összehasonlítási alapom. Első körben 160°C-on próbáltam ki és nagyon szépen kiegyenesítette a dauerolt hajamat, úgyhogy abszolút teljesítette az elvárást. Nagyon könnyű használni. Árban is nagyon jó (igaz kedvezményes kuponnal vettem, így igen olcsó volt)
Előnyök
Könnyű használat. Automatikus kikapcsolás
Hátrányok
Nem talaltam ilyet
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends hajegyenesítő
Használat dátuma 2022-05-16
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends hajegyenesítő
Használat dátuma 2022-05-16
Andi04
05/01/2022
Magyarország
Kiváló termék
Gyorsan, hatásosan lehet vele, már kis hőfokon eredményt elérni. Hajam göndörödésre hajlamos, száraz, de vasalás után, hihetetlenül puha, jól kezelhető lesz.
Előnyök
Könnyű kezelés, profi minőség
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS677/00 SublimeEnds hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS677/00 SublimeEnds hajegyenesítő
julcsa
29/11/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
jól használható
Szereti használni. könnyen kezelhető, gyorsan melegszik
Előnyök
Aki kapta tetszik Neki
Hátrányok
Hőálló alátétet tartalmazhatna
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS677/00 SublimeEnds hajegyenesítő
Használat dátuma 2020-10-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS677/00 SublimeEnds hajegyenesítő
Használat dátuma 2020-10-29
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
2 éven keresztüli, 200 °С-on végzett hajegyenesítés szimulációja után; töredezetlen, átlagos európai haj esetén
hajhőmérséklet és fogyasztói teszt a HP8344 típussal összehasonlítva