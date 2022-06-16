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Gyártás megszűnt

StraightCareSublimeEnds hajegyenesítő

BHS677/00

4.8

| (163) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

Állítsa a haját reflektorfénybe

A Premium sublime ends hajegyenesítő az első hajegyenesítőnk, amely kifejezetten a törékeny hajvégek védelmére lett tervezve. A különleges SplitStop technológiánknak és a mozgó lapoknak köszönhetően az eredmény gyönyörűen formázott haj, egészséges kinézetű hajvégekkel!

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Akár 95%-kal kevesebb töredezett hajvég*

Állítsa a haját reflektorfénybe

  • SplitStop technológiával

  • a töredezett haj megelőzéséért

  • 2-szeres ionos kondicionálás

  • Keratin beillesztés

SplitStop technológia a töredezett hajtincs teljes megelőzése érdekében

SplitStop technológia a töredezett hajtincs teljes megelőzése érdekében

A töredezett hajtincs hatékony megelőzésének titka az új SplitStop technológia, mely az UniTemp érzékelő és a fejlett mozgó kerámialapok egyedülálló kombinációja, ami a haj egészségét szolgálja. A UniTemp érzékelő megvédi a hajat a feleslegesen magas hőhatástól, a formázó lapok pedig biztosítják, hogy minimális legyen a súrlódás a töredezett hajtincsek hatékony megelőzése érdekében.

UniTemp érzékelő az alacsonyabb hőfokon gyönyörűen formázott hajért

UniTemp érzékelő az alacsonyabb hőfokon gyönyörűen formázott hajért

Az UniTemp érzékelő egyenletes formázási hőmérsékletet biztosít, így védi a hajat a feleslegesen magas hőhatástól és még jobb teljesítményt nyújt: Ugyanaz az eredmény érhető el 20 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet-beállítással**. Hozza létre a tökéletes frizurát élettel teli, egészséges megjelenésű hajvégekkel.

Keratin beillesztés a még több gondoskodásért

Keratin beillesztés a még több gondoskodásért

A keratin nélkülözhetetlen alkotóelem a haj számára, melynek köszönhetően a haja erős és egészséges lesz, valamint lenyűgözően fog kinézni. A kerámia keratinnal van dúsítva, így még jobban gondoskodik a hajáról.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

163

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

2

16/06/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Könnyű használat

Ez az első hajvasalóm, így nincs összehasonlítási alapom. Első körben 160°C-on próbáltam ki és nagyon szépen kiegyenesítette a dauerolt hajamat, úgyhogy abszolút teljesítette az elvárást. Nagyon könnyű használni. Árban is nagyon jó (igaz kedvezményes kuponnal vettem, így igen olcsó volt)

Előnyök

Könnyű használat. Automatikus kikapcsolás

Hátrányok

Nem talaltam ilyet

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends hajegyenesítő

Használat dátuma 2022-05-16

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS675/00 Vivid Ends hajegyenesítő

Használat dátuma 2022-05-16

05/01/2022

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Gyorsan, hatásosan lehet vele, már kis hőfokon eredményt elérni. Hajam göndörödésre hajlamos, száraz, de vasalás után, hihetetlenül puha, jól kezelhető lesz.

Előnyök

Könnyű kezelés, profi minőség

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS677/00 SublimeEnds hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS677/00 SublimeEnds hajegyenesítő

29/11/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

jól használható

Szereti használni. könnyen kezelhető, gyorsan melegszik

Előnyök

Aki kapta tetszik Neki

Hátrányok

Hőálló alátétet tartalmazhatna

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS677/00 SublimeEnds hajegyenesítő

Használat dátuma 2020-10-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StraightCare BHS677/00 SublimeEnds hajegyenesítő

Használat dátuma 2020-10-29

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. 2 éven keresztüli, 200 °С-on végzett hajegyenesítés szimulációja után; töredezetlen, átlagos európai haj esetén

  2. hajhőmérséklet és fogyasztói teszt a HP8344 típussal összehasonlítva