2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
regular
ThermoShield technológia
Ásványos-ionos ápolás*
50%-kal gyorsabb hajegyenesítés
Hőálló feltekerhető hordtáska
A ThermoShield technológia segítségével kisebb hőkárosodás mellett formázhatja frizuráját. Az érzékelő szabályozza a hőmérsékletet, így a hajtőtől a hajvégekig egyenletes formázást biztosít.
Az ásványi ionok segítenek csökkenteni az UV-sugarak által okozott káros hatásokat, és mérséklik a haj felületi károsodását. Az UV-sugárzás miatti károsodás kisebb mértéke miatt a haj sima és sokoldalúan formázható marad.
120–230 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományon belül választhat a tartós eredmény érdekében, minimálisra csökkentve a hajszálak sérülésének a kockázatát.
4.8
5-ből
586
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
ZheDa
09/07/2026
Magyarország
Csillagos ötös!
Abszolút telitalálat ez a hajvasaló! Szuper termék! Nagyon gyorsan felmelegszik, nem húzza a hajam, könnyű vele dolgozni. A dús és erősen hullámos hajamból pillanatok alatt tükörsima frizurát varázsol! Nagyon hatékony! Csak ajánlani tudom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2026-06-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2026-06-06
LaLilla
07/02/2026
Magyarország
Kiváló hajvasaló, tartós és kíméletes eredmény
7000 Series,Hajegyenesítő,BHS752/00 Régi hajvasalómat cseréltem le erre a termékre. Vastag szálú, dús, göndör hajam van amit fél óra alatt szögegyenesre vasalok ezzel a termékkel ami előtte több mint egy órát vett igénybe és nem is volt ilyen tartós az eredmény. Párás időben sem göndörödött vissza. Van egy kis hangja ettől megijedtem az elején, de a tájékoztatóban is szerepel hogy ez normális, nem a gép hibája. Göndöríteni nem próbáltam vele, elég göndör magától a hajam. Csak azt bánom, hogy nem előbb vettem meg ezt a vasalót :)
Előnyök
Gyors felmelegedés, tartós eredmény, táska jár hozzá, állítható hőfok, könnyű termék
Hátrányok
Nem találtam negatívumot
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő
04/09/2025
Magyarország
Szuper termék
Tökéletesen teszi a dolgát, gyorsan melegszik, praktikus a kialakítása, nagyon szeretem.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHS510/00 Hajegyenesítő
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHS510/00 Hajegyenesítő
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
Azonos formázási eredmény érhető el 180 °C hőmérsékleten, mint a HP8361 készülék esetében 210 °C hőmérsékleten.
a HP8361 készülékkel összehasonlítva
a HP8361 készülékkel összehasonlítva