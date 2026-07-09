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Összes sorozat

  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
  • Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*

regular

7000 SeriesHajegyenesítő

BHS752/00

4.8
| (586) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*
Védje és formázza haját a ThermoShield technológia segítségével. Az egyenletes hőmérsékletnek köszönhetően kisebb a hőkárosodás, az ásványi ionok pedig csökkentik az UV-hatást. Az eredmény pedig: gyönyörű, egészséges megjelenésű, sima tincsek.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

ThermoShield technológiával és ásványi ionokkal

Védje és formázza a frizurát kevesebb hőkárosodás mellett*

  • ThermoShield technológia

  • Ásványos-ionos ápolás*

  • 50%-kal gyorsabb hajegyenesítés

  • Hőálló feltekerhető hordtáska

ThermoShield technológia a kisebb hőkárosodás érdekében

ThermoShield technológia a kisebb hőkárosodás érdekében

A ThermoShield technológia segítségével kisebb hőkárosodás mellett formázhatja frizuráját. Az érzékelő szabályozza a hőmérsékletet, így a hajtőtől a hajvégekig egyenletes formázást biztosít.

Az ásványi ionok csökkentik az UV-sugarak miatti károsodást

Az ásványi ionok csökkentik az UV-sugarak miatti károsodást

Az ásványi ionok segítenek csökkenteni az UV-sugarak által okozott káros hatásokat, és mérséklik a haj felületi károsodását. Az UV-sugárzás miatti károsodás kisebb mértéke miatt a haj sima és sokoldalúan formázható marad.

Hőmérséklet-tartomány 120 °C-tól akár 230 °C-ig

120–230 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományon belül választhat a tartós eredmény érdekében, minimálisra csökkentve a hajszálak sérülésének a kockázatát.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

586

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

09/07/2026

Magyarország

Magyarország

Csillagos ötös!

Abszolút telitalálat ez a hajvasaló! Szuper termék! Nagyon gyorsan felmelegszik, nem húzza a hajam, könnyű vele dolgozni. A dús és erősen hullámos hajamból pillanatok alatt tükörsima frizurát varázsol! Nagyon hatékony! Csak ajánlani tudom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2026-06-06

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2026-06-06

07/02/2026

Magyarország

Magyarország

Kiváló hajvasaló, tartós és kíméletes eredmény

7000 Series,Hajegyenesítő,BHS752/00 Régi hajvasalómat cseréltem le erre a termékre. Vastag szálú, dús, göndör hajam van amit fél óra alatt szögegyenesre vasalok ezzel a termékkel ami előtte több mint egy órát vett igénybe és nem is volt ilyen tartós az eredmény. Párás időben sem göndörödött vissza. Van egy kis hangja ettől megijedtem az elején, de a tájékoztatóban is szerepel hogy ez normális, nem a gép hibája. Göndöríteni nem próbáltam vele, elég göndör magától a hajam. Csak azt bánom, hogy nem előbb vettem meg ezt a vasalót :)

Előnyök

Gyors felmelegedés, tartós eredmény, táska jár hozzá, állítható hőfok, könnyű termék

Hátrányok

Nem találtam negatívumot

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series BHS752/00 Hajegyenesítő

04/09/2025

Magyarország

Magyarország

Szuper termék

Tökéletesen teszi a dolgát, gyorsan melegszik, praktikus a kialakítása, nagyon szeretem.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHS510/00 Hajegyenesítő

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series BHS510/00 Hajegyenesítő

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. Azonos formázási eredmény érhető el 180 °C hőmérsékleten, mint a HP8361 készülék esetében 210 °C hőmérsékleten.

  2. a HP8361 készülékkel összehasonlítva

  3. a HP8361 készülékkel összehasonlítva