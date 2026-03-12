2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
Személyre szabott technológia
Segít megőrizni a haj erejét*
Akár 70%-os nedvességmegtartás**
4-szer annyi ion a fénylő hajért**
SenseIQ technológia a személyre szabott hajegyenesítési élményért. Érzékel. Az aktív digitális érzékelő formázási műveletenként több mint 20 000-szer méri meg a haj hőmérsékletét. Alkalmazkodik. Az intelligens mikroprocesszor automatikusan beállítja a hőmérsékletet, hogy megakadályozza a haj túlhevülését. Ápol. Az érzékelési és automatikus beállítási technológia óvja a hajat formázás közben, így a természetes nedvesség akár 70%-a is a hajban maradhat**.
A SenseIQ technológiával működő hajegyenesítő bizonyítottan képes a haj alapvető erősségének* akár 93%-át is megőrizni, így ezzel az eszközzel a sima és ragyogó külső mellett az egészséges hajért is tehet.
A Tetra ionos rendszer dúsító, ionos környezetet teremt a haja számára. A szabadalmaztatott kialakítás ionok millióit bocsátja ki a hajegyenesítő két oldalán elhelyezett 4 speciális szórófej segítségével. A dúsító hatású molekulák elvezetik az elektrosztatikus töltést, megszüntetik a haj rendezetlenségét, és fényes ragyogást kölcsönöznek az Ön hajának.
4.7
5-ből
591
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Yoya2
12/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Valóban tartós és gyors hajvasalás.
A termék valóban jó munkát végez. Gyorsan és tartósan dolgozik. Egy kellemetlensége van, az a a kezelő gombok. A készülék használata közben a ki-be kapcsoló gomb , és a hőfok ( - ) gomb van a készülék markolása közben a tenyér alatt, és óhatatlanul az ember szorítás ( összecsukás) közben benyomja.
Előnyök
Szép munkát végez. Jó minőségű anyagok. Szép megjelenés.
Hátrányok
A kezelőgombok lehetnének a készülék belső felén.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával
Agnes1993
11/01/2026
Magyarország
Selymes lesz tőle a hajam ☺️
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával
Netty13
03/06/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Megéri megvenni!
Annyira könnyű vele dolgozni! Legyen az vasalás vagy göndörítés! Nagyon puha lesz a hajam tőle! Elég hosszú a csatlakozója, így kényelmesen lehet vele hajat vasalni!Imádom! Megérte az árát!
Előnyök
Védi a hajat a károsodástól
Hátrányok
Kicsit könnyű műanyag
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
SenseIQ mód 200 °C-on, átlagolt eredmények
SenseIQ mód 170 °C-on
* a Philips HP8372 típussal összehasonlítva