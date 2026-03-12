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Összes sorozat

  • Személyre szabott hajegyenesítés a SenseIQ segítségével
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  • Személyre szabott hajegyenesítés a SenseIQ segítségével
  • Személyre szabott hajegyenesítés a SenseIQ segítségével
  • Személyre szabott hajegyenesítés a SenseIQ segítségével
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  • Személyre szabott hajegyenesítés a SenseIQ segítségével
  • Személyre szabott hajegyenesítés a SenseIQ segítségével

Pénzvisszafizetési garancia

PrestigeSenseIQ hajegyenesítő

BHS830/00

4.7
| (591) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Személyre szabott hajegyenesítés a SenseIQ segítségével
Bemutatjuk a SenseIQ technológiával rendelkező, személyre szabott Philips hajegyenesítőt, amely megőrzi a haj természetes nedvességét a hajszálakban. Az eredmény? Erős haj és egészséges ragyogás minden hajformázás alkalmával.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Bizonyítottan képes akár 93%-ban megőrizni a haj erejét*

Személyre szabott hajegyenesítés a SenseIQ segítségével

  • Személyre szabott technológia

  • Segít megőrizni a haj erejét*

  • Akár 70%-os nedvességmegtartás**

  • 4-szer annyi ion a fénylő hajért**

Személyre szabott hajegyenesítés

Személyre szabott hajegyenesítés

SenseIQ technológia a személyre szabott hajegyenesítési élményért. Érzékel. Az aktív digitális érzékelő formázási műveletenként több mint 20 000-szer méri meg a haj hőmérsékletét. Alkalmazkodik. Az intelligens mikroprocesszor automatikusan beállítja a hőmérsékletet, hogy megakadályozza a haj túlhevülését. Ápol. Az érzékelési és automatikus beállítási technológia óvja a hajat formázás közben, így a természetes nedvesség akár 70%-a is a hajban maradhat**.

Segít megőrizni a haj erejét

Segít megőrizni a haj erejét

A SenseIQ technológiával működő hajegyenesítő bizonyítottan képes a haj alapvető erősségének* akár 93%-át is megőrizni, így ezzel az eszközzel a sima és ragyogó külső mellett az egészséges hajért is tehet.

Tetra ionos rendszer a fénylő hajért

Tetra ionos rendszer a fénylő hajért

A Tetra ionos rendszer dúsító, ionos környezetet teremt a haja számára. A szabadalmaztatott kialakítás ionok millióit bocsátja ki a hajegyenesítő két oldalán elhelyezett 4 speciális szórófej segítségével. A dúsító hatású molekulák elvezetik az elektrosztatikus töltést, megszüntetik a haj rendezetlenségét, és fényes ragyogást kölcsönöznek az Ön hajának.

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Értékelések

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4.7

5-ből

591

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

12/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Valóban tartós és gyors hajvasalás.

A termék valóban jó munkát végez. Gyorsan és tartósan dolgozik. Egy kellemetlensége van, az a a kezelő gombok. A készülék használata közben a ki-be kapcsoló gomb , és a hőfok ( - ) gomb van a készülék markolása közben a tenyér alatt, és óhatatlanul az ember szorítás ( összecsukás) közben benyomja.

Előnyök

Szép munkát végez. Jó minőségű anyagok. Szép megjelenés.

Hátrányok

A kezelőgombok lehetnének a készülék belső felén.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával

11/01/2026

Magyarország

Magyarország

Selymes lesz tőle a hajam ☺️

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával

03/06/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Megéri megvenni!

Annyira könnyű vele dolgozni! Legyen az vasalás vagy göndörítés! Nagyon puha lesz a hajam tőle! Elég hosszú a csatlakozója, így kényelmesen lehet vele hajat vasalni!Imádom! Megérte az árát!

Előnyök

Védi a hajat a károsodástól

Hátrányok

Kicsit könnyű műanyag

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 Series BHS838/00 Hajegyenesítő SenseIQ technológiával

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. SenseIQ mód 200 °C-on, átlagolt eredmények

  2. SenseIQ mód 170 °C-on

  3. * a Philips HP8372 típussal összehasonlítva