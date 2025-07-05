2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Láb- és testszőrtelenítő
Masszírozósapkával
Élvezze a sima bőr érzetét, tartósan. Az epilátornak köszönhetően akár 4 hétig nem kell a szőrtelenítéssel foglalkoznia.
Élvezze a szupersima eredményt könnyedén az otthonában ennek a helyes kis epilátornak köszönhetően. Olyan rövid szőrszálakat is megragad, mint a gyanta, azonban ehhez nem kell kozmetikushoz mennie, és felfordulás sem lesz, ezt elhiheti!
Egyszeri vétel papír alapú csomagolással, elemek nélkül és 50%-ban újrahasznosított anyagokból készült markolattal – az epilátor igyekszik minimalizálni a környezetre gyakorolt hatást.
4.8
5-ből
131
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
TORNADOPLUS
05/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE228/00 Vezetékes epilátor
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE228/00 Vezetékes epilátor
Aanyta
24/05/2025
Magyarország
A promóció része
Epilator Series 2000 BRE227/00 Vezetékes epilátor
Abszolút bevált kis szerkentyű. Hozza amit kell. Minden szőrszálat eltávolít maradéktalanul. Megfelelő hosszúságú a zsinórja. Nem zajos, persze van hangja de nem hangos szerintem. A gép ergonomikusan pont beleilleszkedik a kezembe, ez megkönnyíti a használatát. Két hete használtam, a lábam, hónaljam selymes tapintású még mindig. Hasznos a kis masszírozó alkatrész, de nélküle is fájdalommentes a folyamat. Könnyen tisztán tartható a kis kefével minden használat után. Kezdőknek ijesztő először, de minden epilálás után elvisehetőbb. Bátran ajánlom, hamar meg lehet szokni. Ez a kis készülék tökéletes társ. Lábak és hónalj 20 perc alatt selymesen sima.
Előnyök
Praktikus, csúszásmentes-ergonomikus kialakítású, hosszantartó sima lábak, hónalj.
Hátrányok
Nem tapasztaltam ilyet.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE227/00 Vezetékes epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE227/00 Vezetékes epilátor
Cica09
24/05/2025
Magyarország
A promóció része
Véleményem a termékről
A terméket könnyű használni és méretéből adódóan a tárolása is egyszerű. Külsőleg is csak jó tulajdonságokat tudok mondani. Szép a színe és a kialakítása. Azt vettem észre, hogy már az első használat után kevesebb, és pihésebb szőrök nőttek vissza. Hosszútávon szerintem eléri a kívánt eredményt, így nincs szükség mindig borotvával bajlódni. Karon és más testrészeken is egyszerűen alkalmazható. Bár nem teljesen fájdalom mentes, véleményem szerint elviselhető, könnyen kibírható. Az is egy jó tulajdonság még, hogy nagyon könnyű és konnektoros használata révén sosem merül le. A zsinór egyébként megfelelő hosszúságú, így kényelmes használni. A termék könnyen tisztítható akár a hozzá tartozó kiskefével. Egy negatívumot tudnék megemlíteni, ami a termék hangja. Picit hangos, bár szerintem elviselhető, nem zavaró. Szívesen ajánlanám mindenkinek!
Előnyök
Pici, könnyű, használata gyors
Hátrányok
Hangos
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE228/00 Vezetékes epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE228/00 Vezetékes epilátor
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok
87% egyetért, iHUT Hollandia, n=28, 2024.