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Összes sorozat

  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság

Epilator Series 2000Vezetékes epilátor

BRE227/00

4.8
| (131) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Gyengédség és simaság
Tapasztalja meg a tartós szőrtelenítést, amely gyengéd a bőrhöz, és készüljön fel: bőre akár 28 napig sima lesz! Tisztában vagyunk azzal, hogy az epilálás kissé ijesztő lehet. Azonban rendszeres alkalmazás esetén kevésbé lesz fájdalmas!*
Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Gyengéd Önhöz és a bőréhez

Gyengédség és simaság

  • Láb- és testszőrtelenítő

  • Masszírozósapkával

Akár 4 hétig tartó sima bőr

Akár 4 hétig tartó sima bőr

Élvezze a sima bőr érzetét, tartósan. Az epilátornak köszönhetően akár 4 hétig nem kell a szőrtelenítéssel foglalkoznia.

Egyszerű, csipeszes epilálás

Egyszerű, csipeszes epilálás

Élvezze a szupersima eredményt könnyedén az otthonában ennek a helyes kis epilátornak köszönhetően. Olyan rövid szőrszálakat is megragad, mint a gyanta, azonban ehhez nem kell kozmetikushoz mennie, és felfordulás sem lesz, ezt elhiheti!

Fenntartható simaság

Fenntartható simaság

Egyszeri vétel papír alapú csomagolással, elemek nélkül és 50%-ban újrahasznosított anyagokból készült markolattal – az epilátor igyekszik minimalizálni a környezetre gyakorolt hatást.

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

131

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

3

05/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE228/00 Vezetékes epilátor

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE228/00 Vezetékes epilátor

24/05/2025

Magyarország

Magyarország

Epilator Series 2000 BRE227/00 Vezetékes epilátor

Abszolút bevált kis szerkentyű. Hozza amit kell. Minden szőrszálat eltávolít maradéktalanul. Megfelelő hosszúságú a zsinórja. Nem zajos, persze van hangja de nem hangos szerintem. A gép ergonomikusan pont beleilleszkedik a kezembe, ez megkönnyíti a használatát. Két hete használtam, a lábam, hónaljam selymes tapintású még mindig. Hasznos a kis masszírozó alkatrész, de nélküle is fájdalommentes a folyamat. Könnyen tisztán tartható a kis kefével minden használat után. Kezdőknek ijesztő először, de minden epilálás után elvisehetőbb. Bátran ajánlom, hamar meg lehet szokni. Ez a kis készülék tökéletes társ. Lábak és hónalj 20 perc alatt selymesen sima.

Előnyök

Praktikus, csúszásmentes-ergonomikus kialakítású, hosszantartó sima lábak, hónalj.

Hátrányok

Nem tapasztaltam ilyet.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE227/00 Vezetékes epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE227/00 Vezetékes epilátor

24/05/2025

Magyarország

Magyarország

Véleményem a termékről

A terméket könnyű használni és méretéből adódóan a tárolása is egyszerű. Külsőleg is csak jó tulajdonságokat tudok mondani. Szép a színe és a kialakítása. Azt vettem észre, hogy már az első használat után kevesebb, és pihésebb szőrök nőttek vissza. Hosszútávon szerintem eléri a kívánt eredményt, így nincs szükség mindig borotvával bajlódni. Karon és más testrészeken is egyszerűen alkalmazható. Bár nem teljesen fájdalom mentes, véleményem szerint elviselhető, könnyen kibírható. Az is egy jó tulajdonság még, hogy nagyon könnyű és konnektoros használata révén sosem merül le. A zsinór egyébként megfelelő hosszúságú, így kényelmes használni. A termék könnyen tisztítható akár a hozzá tartozó kiskefével. Egy negatívumot tudnék megemlíteni, ami a termék hangja. Picit hangos, bár szerintem elviselhető, nem zavaró. Szívesen ajánlanám mindenkinek!

Előnyök

Pici, könnyű, használata gyors

Hátrányok

Hangos

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE228/00 Vezetékes epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 2000 BRE228/00 Vezetékes epilátor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  

  1. 87% egyetért, iHUT Hollandia, n=28, 2024.