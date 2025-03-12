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  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
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  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás
  • Egyszerű epilálás

Gyártás megszűnt

Satinelle EssentialVezetékes kompakt epilátor

BRE245/00

4.7
| (324) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Egyszerű epilálás
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

A Philips az első számú IPL márka a világon1

Hetekig sima bőr

Egyszerű epilálás

  • lábra

  • + 2 tartozék

A hatékony epilálórendszer gyökerestől távolítja el a szőrszálakat

A hatékony epilálórendszer gyökerestől távolítja el a szőrszálakat

A hatékony epilálórendszer gyökerestől eltávolítja a szőrszálakat, így bőre hetekig sima és borostamentes marad

2 sebességfokozat a vékonyabb, illetve a vastagabb szőrszálak eltávolításához

2 sebességfokozat a vékonyabb, illetve a vastagabb szőrszálak eltávolításához

2 sebességfokozat a vékonyabb és vastagabb szőrszálak eltávolításához a személyre szabottabb szőrtelenítésért.

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul még tetszetős is!

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Értékelések

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4.7

5-ből

324

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

12/03/2025

Magyarország

Magyarország

Tökéletes szőrtelenítés

A termék tökéletesen müködik, a célnak teljesen megfelel.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE275/00 Vezetékes kompakt epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE275/00 Vezetékes kompakt epilátor

14/12/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Azt nyújtja , amit leírtak!

Egyelőre csak pozitív a tapasztalatom a géppel. Pontosan azt nyújtja, amit vártam tőle.

Előnyök

Könnyű, gyors, hatékony szőrtelenítő gép.

Hátrányok

Egyelőre nincs.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE285/00 Vezetékes kompakt epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE285/00 Vezetékes kompakt epilátor

14/09/2023

Magyarország

Magyarország

A termék kíváló

Nagyon elégedett vagyok ezzel az epilátorral jó a mérete pont kézreáll. Első használatkor kicsit fájt, de hozzá szokott a bőröm és nagyon jó, hogy tartós eredményt nyújt

Előnyök

Kicsi jól tárolható,halk és hosszantartó határ

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE235/00 Vezetékes kompakt epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE235/00 Vezetékes kompakt epilátor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  