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Összes sorozat

  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság
  • Gyengédség és simaság

Epilator Series 4000Vezetékes epilátor

BRE247/00

4.8
| (91) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Gyengédség és simaság
Tapasztalja meg a tartós szőrtelenítést, amely gyengéd a bőrhöz, és készüljön fel: bőre akár 28 napig sima lesz! Tisztában vagyunk azzal, hogy az epilálás kissé ijesztő lehet. Azonban rendszeres alkalmazás esetén kevésbé lesz fájdalmas!*
Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Gyengéd Önhöz és a bőréhez

Gyengédség és simaság

  • A testhez és az érzékeny területekhez

  • LED-lámpával

  • +4 tartozék

  • Epilálás, borotválás és hámlasztás

Akár 4 hétig tartó sima bőr

Akár 4 hétig tartó sima bőr

Élvezze a sima bőr érzetét, tartósan. Az epilátornak köszönhetően akár 4 hétig nem kell a szőrtelenítéssel foglalkoznia.

Egyszerű, csipeszes epilálás

Egyszerű, csipeszes epilálás

Élvezze a szupersima eredményt könnyedén az otthonában ennek a helyes kis epilátornak köszönhetően. Olyan rövid szőrszálakat is megragad, mint a gyanta, azonban ehhez nem kell kozmetikushoz mennie, és felfordulás sem lesz, ezt elhiheti!

Fenntartható simaság

Fenntartható simaság

Egyszeri vétel papír alapú csomagolással, elemek nélkül és 50%-ban újrahasznosított anyagokból készült markolattal – az epilátor igyekszik minimalizálni a környezetre gyakorolt hatást.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

91

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

3

18/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiváló

Ár/érték arányban a legjobb, igazi philips minőség, könnyű használni és használat után megtisztitani is.

Előnyök

Ár, minőség, használhatóság

Hátrányok

Ilyennel még nem találkoztam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE257/00 Vezetékes epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE257/00 Vezetékes epilátor

09/09/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A led lámpa nagyon jól megvilágítja a bőrfelületet

Tökéletesen működik, azt kaptam, amit vártam! Kiegészítőkkel is tökéletesen meg vagyok elégedve!

Előnyök

Kompakt

Hátrányok

nem tudok ilyet írni

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE247/00 Vezetékes epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE247/00 Vezetékes epilátor

18/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyszerű

Nagyon jó választás volt. Eddig még egy készülékkel sem sikerült ilyen hatékonyan eltávolítani a szőke szőrszálakat.

Előnyök

Jó áron vásároltam kiváló terméket

Hátrányok

Eddig nem találtam problémát

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE257/00 Vezetékes epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE257/00 Vezetékes epilátor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  

  1. 87% egyetért, iHUT Hollandia, n=28, 2024.