2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A testhez és az érzékeny területekhez
LED-lámpával
+4 tartozék
Epilálás, borotválás és hámlasztás
Élvezze a sima bőr érzetét, tartósan. Az epilátornak köszönhetően akár 4 hétig nem kell a szőrtelenítéssel foglalkoznia.
Élvezze a szupersima eredményt könnyedén az otthonában ennek a helyes kis epilátornak köszönhetően. Olyan rövid szőrszálakat is megragad, mint a gyanta, azonban ehhez nem kell kozmetikushoz mennie, és felfordulás sem lesz, ezt elhiheti!
Egyszeri vétel papír alapú csomagolással, elemek nélkül és 50%-ban újrahasznosított anyagokból készült markolattal – az epilátor igyekszik minimalizálni a környezetre gyakorolt hatást.
4.8
5-ből
91
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Bence94
18/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiváló
Ár/érték arányban a legjobb, igazi philips minőség, könnyű használni és használat után megtisztitani is.
Előnyök
Ár, minőség, használhatóság
Hátrányok
Ilyennel még nem találkoztam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE257/00 Vezetékes epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE257/00 Vezetékes epilátor
Katuska04
09/09/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A led lámpa nagyon jól megvilágítja a bőrfelületet
Tökéletesen működik, azt kaptam, amit vártam! Kiegészítőkkel is tökéletesen meg vagyok elégedve!
Előnyök
Kompakt
Hátrányok
nem tudok ilyet írni
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE247/00 Vezetékes epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE247/00 Vezetékes epilátor
Klaudia_
18/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyszerű
Nagyon jó választás volt. Eddig még egy készülékkel sem sikerült ilyen hatékonyan eltávolítani a szőke szőrszálakat.
Előnyök
Jó áron vásároltam kiváló terméket
Hátrányok
Eddig nem találtam problémát
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE257/00 Vezetékes epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 4000 BRE257/00 Vezetékes epilátor
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok
87% egyetért, iHUT Hollandia, n=28, 2024.