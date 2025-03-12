2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Opti-light fénnyel
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+ 3 tartozék
A hatékony epilálórendszer gyökerestől eltávolítja a szőrszálakat, így bőre hetekig sima és borostamentes marad
Az egyedülálló beépített lámpa segítségével kevesebb szőrszál marad észrevétlen, így az epilálás hatékonyabb lesz.
2 sebességfokozat a vékonyabb és vastagabb szőrszálak eltávolításához a személyre szabottabb szőrtelenítésért.
4.7
5-ből
324
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Annamaria78
12/03/2025
Magyarország
Tökéletes szőrtelenítés
A termék tökéletesen müködik, a célnak teljesen megfelel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE275/00 Vezetékes kompakt epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE275/00 Vezetékes kompakt epilátor
Dadi94
14/12/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Azt nyújtja , amit leírtak!
Egyelőre csak pozitív a tapasztalatom a géppel. Pontosan azt nyújtja, amit vártam tőle.
Előnyök
Könnyű, gyors, hatékony szőrtelenítő gép.
Hátrányok
Egyelőre nincs.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE285/00 Vezetékes kompakt epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE285/00 Vezetékes kompakt epilátor
Timi85
14/09/2023
Magyarország
A promóció része
A termék kíváló
Nagyon elégedett vagyok ezzel az epilátorral jó a mérete pont kézreáll. Első használatkor kicsit fájt, de hozzá szokott a bőröm és nagyon jó, hogy tartós eredményt nyújt
Előnyök
Kicsi jól tárolható,halk és hosszantartó határ
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE235/00 Vezetékes kompakt epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Essential BRE235/00 Vezetékes kompakt epilátor
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok