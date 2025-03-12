Az első benyomás is jó volt, vagyis amikor kézbe vettem, nagyon “kézre állt”. A lábamon nem erős a szőrzet, inkább az a gond, hogy elég száraz a bőröm és eddig nem találtam olyan gépet, amely ne szántaná fel a bőrt. Azonban ez a gép úgy távolította el a szőrzetet, hogy nem lett pikkelyes a bőr. Csak a szőrszálaktól köszöntem el. A hónaljamnál eddig semelyik gép nem vált be, mivel extra érzékeny a bőr, viszont elég erős és sűrű a szőrzet. Kétkedve próbáltam ki, de bevált. Nem tépte meg a bőrt, viszont már első körben kiszedte a szőr nagy részét. 3-4 újabb körrel pedig teljesen végeztem, minimális fájdalommal. Itt hamarabb visszanőtt, mint a lábamon, de ez általános bármikor. Szóval nagyon elégedett vagyok és ajánlom bátran, még ha érzékeny valaki bőre, mint az enyém. Ja, és szuper, h vízzel lehet tisztítani a fejet. Eddig csak kiskefével tudtam más gépet, de az nem annyira hatékony és higiénikus. Ha negatívom kellene mondanom, akkor az a vezeték, hogy van. Akkumulátoros lehetőséggel még jobb lenne.