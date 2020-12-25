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Összes sorozat

  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
  • A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is

Gyártás megszűnt

Satinelle AdvancedNedves és száraz epilátor

BRE635/00

4.4
| (526) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket

1 díj

A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is
Az általunk kifejlesztett leggyorsabb epilátor egyedi kerámiatárcsái minden eddiginél nagyobb sebességgel forognak, és erősen megragadják még a finom és rövid szőrszálakat is. Élvezze a selymesen sima bőrt heteken át, és kezelje testrészeit a megfelelő szőrtelenítési módszerekkel.
Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

2 szőrtelenítő eljárás

A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb szőrszálak esetében is

  • Láb-, test- és arcszőrtelenítő

  • A ker.tárcsák megfogják a szőrszálakat

  • S alakú markolatkialakítás

  • +5 tartozék

Egyedülálló kerámia anyagból készült epilálófej a jobb fogás érdekében

Egyedülálló kerámia anyagból készült epilálófej a jobb fogás érdekében

A speciális felületű kerámiából készült, egyedi epilálófej gyengéden megragadja még a legfinomabb szőrszálakat és azokat is, amelyek akár négyszer rövidebbek, mint amik gyantázással eltávolíthatók. A minden eddiginél gyorsabban forgó tárcsák (2200 fordulat/perc) minden korábbi készülékünknél gyorsabb szőrtelenítést tesznek lehetővé.

Rendkívül széles epilálófej

Rendkívül széles epilálófej

A rendkívül széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el minden mozdulattal, lehetővé téve a gyorsabb szőrtelenítést.

Az első epilátor, mely S alakú markolattal rendelkezik

Az ergonomikus S alakú markolat egyszerű és maximális irányítást biztosít, továbbá a természetes és pontos mozgásnak köszönhetően jobban elérheti a teste minden részét.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-612378

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.4

5-ből

526

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

25/12/2020

Magyarország

Magyarország

Gyorsan epilál

Gyorsan, precízen húzza ki a szőrszálakat, abszolút nem fájdalmas. Jó ár-érték arányú, ajánlom sűrű szőrzetű hölgyeknek is!

Előnyök

Gyors

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE620/00 nedves és száraz epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE620/00 nedves és száraz epilátor

05/12/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletesen eltávolítja a szőrszálakat

Tökéletesen eltávolítja a szőrszálakat és nem sérti fel a bőrt, nem úgy, mint az előző epilátorom. Teljesen elégedett vagyok vele.

Előnyök

Tökéletes

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE635/00 Nedves és száraz epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE635/00 Nedves és száraz epilátor

05/12/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes epilátor

Jól kézre áll, segítségével fájdalommentesen epilálhatok, a lednek köszönhetően könnyen észrevehetőek a halványabb szőrszálak is.

Előnyök

Gyors, hatékony, fájdalommentes

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE631/00 Nedves és száraz epilátor szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE631/00 Nedves és száraz epilátor szett

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  