2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Láb-, test- és arcszőrtelenítő
A ker.tárcsák megfogják a szőrszálakat
S alakú markolatkialakítás
+5 tartozék
A speciális felületű kerámiából készült, egyedi epilálófej gyengéden megragadja még a legfinomabb szőrszálakat és azokat is, amelyek akár négyszer rövidebbek, mint amik gyantázással eltávolíthatók. A minden eddiginél gyorsabban forgó tárcsák (2200 fordulat/perc) minden korábbi készülékünknél gyorsabb szőrtelenítést tesznek lehetővé.
A rendkívül széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el minden mozdulattal, lehetővé téve a gyorsabb szőrtelenítést.
Az ergonomikus S alakú markolat egyszerű és maximális irányítást biztosít, továbbá a természetes és pontos mozgásnak köszönhetően jobban elérheti a teste minden részét.
Díjak
4.4
5-ből
526
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Maarm
25/12/2020
Magyarország
Gyorsan epilál
Gyorsan, precízen húzza ki a szőrszálakat, abszolút nem fájdalmas. Jó ár-érték arányú, ajánlom sűrű szőrzetű hölgyeknek is!
Előnyök
Gyors
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE620/00 nedves és száraz epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE620/00 nedves és száraz epilátor
GMagdi
05/12/2020
Magyarország
Tökéletesen eltávolítja a szőrszálakat
Tökéletesen eltávolítja a szőrszálakat és nem sérti fel a bőrt, nem úgy, mint az előző epilátorom. Teljesen elégedett vagyok vele.
Előnyök
Tökéletes
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE635/00 Nedves és száraz epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE635/00 Nedves és száraz epilátor
Viki1995
05/12/2020
Magyarország
Tökéletes epilátor
Jól kézre áll, segítségével fájdalommentesen epilálhatok, a lednek köszönhetően könnyen észrevehetőek a halványabb szőrszálak is.
Előnyök
Gyors, hatékony, fájdalommentes
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE631/00 Nedves és száraz epilátor szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE631/00 Nedves és száraz epilátor szett
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok