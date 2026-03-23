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Összes sorozat

  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
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  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
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  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
  • Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.

Gyártás megszűnt

Epilator Series 8000Nedves és száraz epilátor

BRE710/00

4.6
| (733) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
A Philips 8000-es sorozatú epilátor: A világ első epilátorai kerámia csipeszekkel a kényelmesebb epilálás érdekében. Még a legrövidebb szőrszálakat is eltávolítja a Double Action technológiának köszönhetően, hogy hetekig sima maradjon a bőr.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Sima bőr akár 4 hétig

Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.

  • Lábra és testre

  • Vezeték nélküli használat

  • +5 tartozék

Hetekig sima bőr a Double Action technológiának köszönhetően

Hetekig sima bőr a Double Action technológiának köszönhetően

A Double Action technológia a hosszú kerámia csipeszek mozdulatait folyamatos mozgássá hangolja össze, így az akár 0,5 mm-es szőrszálakat is képes megragadni és eltávolítani. A széles, 50%-kal hosszabb csipeszekkel rendelkező epilálófej egyszerre több szőrszálat távolít el*. Készüljön fel a sima, problémamentes hetekre!

A leggyorsabb epilátorunk

A leggyorsabb epilátorunk

Ráadásul csipeszeink percenként gyorsabban forognak, mint a Braun Silk-épil 9.

32 kerámia hipoallergén csipesz a gyengéd kezeléshez

32 kerámia hipoallergén csipesz a gyengéd kezeléshez

A 32 kerámia csipesz hipoallergén anyagból készült a kényelmes kezelés érdekében. A kisebb súrlódás és a nagyobb érintkezőfelület révén könnyen siklanak a bőrön*. A nők 91%-a szerint kellemes érzés a bőrnek**.

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.6

5-ből

733

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

23/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék a leírásnak megfelelően működik, elégedett vagyok vele.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE721/00 Nedves és száraz epilátor

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE721/00 Nedves és száraz epilátor

02/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE700/00 Nedves és száraz epilátor

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE700/00 Nedves és száraz epilátor

01/12/2025

Magyarország

Magyarország

Csak ajánlani tudom.

Pár napja kaptam meg a készüléket. Szuper, jó minőségű anyagokból készült. Szeretem használni. Kicsi fura, hogy hangos. Jó választás, ajánlani tudom mindenkinek!

Előnyök

Gyors, kényelmes a használata.

Hátrányok

Nekem picit hangos.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE710/00 Nedves és száraz epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE710/00 Nedves és száraz epilátor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  

  1. vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige

  2. CLT, Németország, N=153, 2019