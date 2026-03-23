2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
Lábon, testen és lábfejen
Vezeték nélküli használat
+ 9 tartozék
A Double Action technológia a hosszú kerámia csipeszek mozdulatait folyamatos mozgássá hangolja össze, így az akár 0,5 mm-es szőrszálakat is képes megragadni és eltávolítani. A széles, 50%-kal hosszabb csipeszekkel rendelkező epilálófej egyszerre több szőrszálat távolít el*. Készüljön fel a sima, problémamentes hetekre!
Ráadásul csipeszeink percenként gyorsabban forognak, mint a Braun Silk-épil 9.
A 32 kerámia csipesz hipoallergén anyagból készült a kényelmes kezelés érdekében. A kisebb súrlódás és a nagyobb érintkezőfelület révén könnyen siklanak a bőrön*. A nők 91%-a szerint kellemes érzés a bőrnek**.
4.6
5-ből
733
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
kgabi
23/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék a leírásnak megfelelően működik, elégedett vagyok vele.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE721/00 Nedves és száraz epilátor
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE721/00 Nedves és száraz epilátor
Judit137
02/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE700/00 Nedves és száraz epilátor
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE700/00 Nedves és száraz epilátor
Zsófi
01/12/2025
Magyarország
Csak ajánlani tudom.
Pár napja kaptam meg a készüléket. Szuper, jó minőségű anyagokból készült. Szeretem használni. Kicsi fura, hogy hangos. Jó választás, ajánlani tudom mindenkinek!
Előnyök
Gyors, kényelmes a használata.
Hátrányok
Nekem picit hangos.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE710/00 Nedves és száraz epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Series 8000 BRE710/00 Nedves és száraz epilátor
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok
a Philips Satinelle Advanced és Satinelle Prestige készülékkel összehasonlítva
CLT, Németország, N=153, 2019