2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
SenseIQ technológiával
Test és arc
SmartSkin érzékelővel
Vezetékes és vezeték nélküli használat
Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, így a tüszők nyugalmi állapotba lépnek. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz. A szőrszálak visszanövését megakadályozó kezelés még az érzékeny területeken is biztonságos és gyengéd. A klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett Philips Lumea otthona kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és hatékony kezelést.
Objektív tanulmányok alapján a visszanövő szőr mennyiségében 3 kezelést követően akár 92%-os csökkenés mutatható ki.** Az első négy kezelést kéthetente, majd az ezeket követő nyolc kezelést négyhetente végezze el. 12 kezelés után már hat hónapig tartó, sima bőrt élvezhet*.
A Philips Lumea Prestige hatékonyan működik többféle szőr- és bőrtípus esetén. A természetes sötétszőke, barna és fekete szőrszálakon, valamint a nagyon fehértől a sötét barnáig terjedő bőrszín esetében működik. Az IPL technológia nagy kontrasztot igényel a haj és a bőr színpigmentje között, ezért (ahogy más IPL-alapú kezelések esetében is) a Lumea nem használható fehér, ősz, világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és nem alkalmazható nagyon sötét bőrszín esetén.
Díjak
4.7
5-ből
235
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Tttina
11/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Imádom!
Legjobb beruházás volt. Majdnem minden szőrszál eltűnt. Nagyon megkönnyítette az életem. Mindenkinek ajánlom!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Date of Use 2024-06-11
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Date of Use 2024-06-11
Berni85
24/03/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Date of Use 2024-02-24
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Date of Use 2024-02-24
Lilla75
29/08/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Lumea IPL 8000
Hasznos, a szőrszálak 90%-a teljesen eltűnt. Elégedett vagyok vele.
Előnyök
Hatékony
Hátrányok
A láb szőrtelenítés kissé nehézkes
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Date of Use 2024-04-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Date of Use 2024-04-29
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok
Átlagos szőrmennyiség-csökkenés 12 kezelés után: 78% a lábakon, 64% a bikinivonalon, 65% a hónaljon
A lábak esetében 3 kezelést követően 55 nőből 27 92%-os vagy magasabb eredményt ért el
* A kezelési ütemezés betartása esetén
* * Hollandiában és Ausztriában 56 nő részvételével hónaljon, bikinivonalon, lábakon 3 kezelés után, illetve arcon 2 kezelés után végzett felmérés
* * * A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát