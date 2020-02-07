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Szőrtelenítés
Összes sorozat
Lumea Prestige IPL szőrtelenítő készülék
Gyártás megszűnt
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Felhasználói útmutató
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Használhatom a Philips Lumea készüléket, ha terhes vagyok vagy szoptatok?
Mi a különbség a Philips Lumea tartozékok között?
Van mellékhatása a Philips Lumea használatának?
Milyen gyakran kell használni a Philips Lumea készüléket?
Használhatom a Philips Lumea készüléket a bikinivonalamon?
Lumea IPLTisztítóruha
Lumea IPLHálózati adapter
A bőrömön kellemetlen érzést vagy fájdalmat tapasztalok a Philips Lumea készülék használata során
A Philips Lumea készülék nem villant
Nem kapom a várt eredményeket a Philips Lumea készülékemmel
A Philips Lumea készülék jelzőfényei villognak
A Philips Lumea égett szagot bocsát ki kezelés közben
A Philips Lumea akkumulátora nagyon gyorsan lemerül
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