Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

02

ó

:

05

p

:

28

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Élvezze a 6 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Élvezze a 6 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*
  • Élvezze a 6 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*
  • Élvezze a 6 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Élvezze a 6 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*
  • Élvezze a 6 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*

Gyártás megszűnt

Lumea PrestigeIPL szőrtelenítő készülék

BRI956/00

4.6
| (2467) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Élvezze a 6 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*
A SenseIQ technológiával rendelkező Philips Lumea Prestige a leghatékonyabb IPL készülékünk. A Lumea kényelmes otthoni kezelésre tervezett intelligens tartozékai tökéletesen követik a test minden hajlatát, és az adott testrészhez igazítják a kezelési programokat.
Összes előny megtekintése
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

A Philips az első számú IPL márka a világon1

4 intelligens tartozék – az optimális eredményekért

Élvezze a 6 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*

  • SenseIQ technológiával

  • Hónalj, bikinivonal, test, arc

  • SmartSkin érzékelővel

  • Vezetékes és vezeték nélküli használat

Professzionális IPL technológia otthon, bőrgyógyászokkal együtt fejlesztve

Professzionális IPL technológia otthon, bőrgyógyászokkal együtt fejlesztve

Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, így a tüszők nyugalmi állapotba lépnek. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz. A szőrszálak visszanövését megakadályozó kezelés még az érzékeny területeken is biztonságos és gyengéd. A klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett Philips Lumea otthona kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és hatékony kezelést.

Bizonyítottan gyengéd és hatásos kezelés

Bizonyítottan gyengéd és hatásos kezelés

Objektív tanulmányok alapján a visszanövő szőr mennyiségében 3 kezelést követően akár 92%-os csökkenés mutatható ki.** Az első négy kezelést kéthetente, majd az ezeket követő nyolc kezelést négyhetente végezze el. 12 kezelés után már hat hónapig tartó, sima bőrt élvezhet*.

Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt megfelel

Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt megfelel

A Philips Lumea Prestige hatékonyan működik többféle szőr- és bőrtípus esetén. A természetes sötétszőke, barna és fekete szőrszálakon, valamint a nagyon fehértől a sötét barnáig terjedő bőrszín esetében működik. Az IPL technológia nagy kontrasztot igényel a haj és a bőr színpigmentje között, ezért (ahogy más IPL-alapú kezelések esetében is) a Lumea nem használható fehér, ősz, világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és nem alkalmazható nagyon sötét bőrszín esetén.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-612375

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

2467

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

22/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Hatásos!!

Nekem nagyon bevált. Nem igazán szerettem használninezeket a szőrtelenítő megoldásokat, folyamatosan csak erősödött és sokszor fajdalommal járt. Mióta ezt a terméket használom nincs fájdalom és látványos az eredmény. Igaz alkalmat sosem hagyok ki mikor villantani kell.

Előnyök

Fájdalom mentes, tökéletesen müködik.

Hátrányok

Ha olyan területet villantok ami nehezebben hozzáférhető egy idő után kicsit nehézzé válik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

03/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék

Nagyon tetszik, hogy könnyen használható és látható a kezelések után az eredmény.

Előnyök

Könnyű használat

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

11/08/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó!

Teljesen elégedett vagyok vele, hozza az elvárt eredményt.

Előnyök

Nagyon hatásos.

Hátrányok

Kicsit drága, de megéri.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  

  1. Átlagos szőrmennyiség-csökkenés 12 kezelés után: 78% a lábakon, 64% a bikinivonalon, 65% a hónaljon

  2. A lábak esetében 3 kezelést követően 55 nőből 27 92%-os vagy magasabb eredményt ért el

  3. A kezelési előírások betartása esetén

  4. Hollandiában és Ausztriában 56 nő részvételével hónaljon, bikinivonalon, lábakon 3 kezelés után, illetve arcon 2 kezelés után végzett felmérés

  5. A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.

  6. A kezelési előírások betartása esetén. Az alsó lábszáron, bikinivonalon, hónaljon és arcon történő használattal kalkulálva. A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.