2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SenseIQ technológiával
Hónalj, bikinivonal, test, arc
SmartSkin érzékelővel
Vezetékes és vezeték nélküli használat
Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, így a tüszők nyugalmi állapotba lépnek. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz. A szőrszálak visszanövését megakadályozó kezelés még az érzékeny területeken is biztonságos és gyengéd. A klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett Philips Lumea otthona kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és hatékony kezelést.
Objektív tanulmányok alapján a visszanövő szőr mennyiségében 3 kezelést követően akár 92%-os csökkenés mutatható ki.** Az első négy kezelést kéthetente, majd az ezeket követő nyolc kezelést négyhetente végezze el. 12 kezelés után már hat hónapig tartó, sima bőrt élvezhet*.
A Philips Lumea Prestige hatékonyan működik többféle szőr- és bőrtípus esetén. A természetes sötétszőke, barna és fekete szőrszálakon, valamint a nagyon fehértől a sötét barnáig terjedő bőrszín esetében működik. Az IPL technológia nagy kontrasztot igényel a haj és a bőr színpigmentje között, ezért (ahogy más IPL-alapú kezelések esetében is) a Lumea nem használható fehér, ősz, világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és nem alkalmazható nagyon sötét bőrszín esetén.
Díjak
4.6
5-ből
2467
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Kiss Emma
22/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Hatásos!!
Nekem nagyon bevált. Nem igazán szerettem használninezeket a szőrtelenítő megoldásokat, folyamatosan csak erősödött és sokszor fajdalommal járt. Mióta ezt a terméket használom nincs fájdalom és látványos az eredmény. Igaz alkalmat sosem hagyok ki mikor villantani kell.
Előnyök
Fájdalom mentes, tökéletesen müködik.
Hátrányok
Ha olyan területet villantok ami nehezebben hozzáférhető egy idő után kicsit nehézzé válik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Beuska
03/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék
Nagyon tetszik, hogy könnyen használható és látható a kezelések után az eredmény.
Előnyök
Könnyű használat
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 9900 Series BRI976/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
ViolaAnita
11/08/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó!
Teljesen elégedett vagyok vele, hozza az elvárt eredményt.
Előnyök
Nagyon hatásos.
Hátrányok
Kicsit drága, de megéri.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok
Átlagos szőrmennyiség-csökkenés 12 kezelés után: 78% a lábakon, 64% a bikinivonalon, 65% a hónaljon
A lábak esetében 3 kezelést követően 55 nőből 27 92%-os vagy magasabb eredményt ért el
A kezelési előírások betartása esetén
Hollandiában és Ausztriában 56 nő részvételével hónaljon, bikinivonalon, lábakon 3 kezelés után, illetve arcon 2 kezelés után végzett felmérés
A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.
A kezelési előírások betartása esetén. Az alsó lábszáron, bikinivonalon, hónaljon és arcon történő használattal kalkulálva. A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.