Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

11

ó

:

24

p

:

57

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
  • Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás

Gyártás megszűnt

Beardtrimmer series 5000Szakállvágó

BT5502/15

4.6
| (229) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás
Háromnapos borostájának, hosszú vagy rövid szakállának formázásánál egyenletes és pontos vágást érhet el innovatív Lift & Trim PRO rendszerünkkel, amely az egyszeri végighúzást igénylő, egyenletes vágási eredmény érdekében megemeli a szőrszálakat a kettős élű pengék szintjéig.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

Kétszer nagyobb pontosság a Lift & Trim PRO rendszerrel

Egyetlen mozdulat, egyenletes vágás

  • 5 rápattintható fésű (2, 3, 5, 7 mm)

  • Kontúrkövető 2D borotva

  • 61 perc vezeték nélküli használat/1 óra töltés

  • Tartozék a hát eléréséhez

  • Akár 5 év garancia

Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is

Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is

A borostának esélye sincs. Az Lift&Trim Pro rendszer összegyűjti az alacsonyan fekvő szőrszálakat, és a precíz vágás érdekében a pengék felé emeli őket – miközben hosszú szakállhoz is ideális vágókészülék.

Karbantartást nem igénylő, önélező vágópengék

Karbantartást nem igénylő, önélező vágópengék

A kettős élű vágópengék még a legvastagabb szőrszálakat is eltávolítják, így minden alkalommal precíz körvonalakat és kiváló vágást biztosítanak. Nincs szükség olajra vagy cserepengékre.

Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz

Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz

Vágja a kívánt hosszra. A 0,2 mm-es lépésközökkel ellátott precíziós tárcsával egyszerűen állítsa be a 40 hosszbeállítás egyikét, 0,4 és 20 mm között.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-3620246

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

229

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

08/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

philips szakálnyíró

Minőségi termék. Vízálló, akkumulátoros, állítható fejméret, hordtáska jár hozzá.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

30/06/2025

Magyarország

Magyarország

Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom.

Előnyök

Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom. Nagyon sokáig működik és nagyon hamar is feltölt.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

24/06/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Remek mindenes

Könnyen használható, halk, alaposan nyír. Sokféle beállítás szakállra, hajra. Egy töltéssel sokáig bírja. Eddig remek, bízom benne továbbra is jól működik.

Előnyök

Könnyű, kézre áll, hajra és szakállra is remek, halk, alaposan nyír, akksija jól bírja.

Hátrányok

Keskeny a nyírófej, de kompromisszumos, nekem megfelelő.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A garancia legfeljebb 5 évre terjed ki, beleértve a 2 éves általános, világszerte érvényes garanciát is, és további 3 év áll rendelkezésre, ha a készüléket a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálja.