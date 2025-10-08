2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
0,2 mm-es precíziós beállítások
Önélező, fém vágópengék
120 perc vez. nélk. haszn./1 ó. töltés
Lift & Trim PRO rendszer
A borostának esélye sincs. Az Lift&Trim Pro rendszer összegyűjti az alacsonyan fekvő szőrszálakat, és a precíz vágás érdekében a pengék felé emeli őket – miközben hosszú szakállhoz is ideális vágókészülék.
A kettős élű vágópengék még a legvastagabb szőrszálakat is eltávolítják, így minden alkalommal precíz körvonalakat és kiváló vágást biztosítanak. Nincs szükség olajra vagy cserepengékre.
Vágja a kívánt hosszra. A 0,2 mm-es lépésközökkel ellátott precíziós tárcsával egyszerűen állítsa be a 40 hosszbeállítás egyikét 0,4 és 10 mm között.
4.6
5-ből
229
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Jordan22999
08/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
philips szakálnyíró
Minőségi termék. Vízálló, akkumulátoros, állítható fejméret, hordtáska jár hozzá.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó
Lacimac
30/06/2025
Magyarország
Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó
Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom.
Előnyök
Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom. Nagyon sokáig működik és nagyon hamar is feltölt.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó
Szőrszál Hasogató
24/06/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Remek mindenes
Könnyen használható, halk, alaposan nyír. Sokféle beállítás szakállra, hajra. Egy töltéssel sokáig bírja. Eddig remek, bízom benne továbbra is jól működik.
Előnyök
Könnyű, kézre áll, hajra és szakállra is remek, halk, alaposan nyír, akksija jól bírja.
Hátrányok
Keskeny a nyírófej, de kompromisszumos, nekem megfelelő.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó
Philips termékelődjéhez képest