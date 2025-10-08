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Beardtrimmer series 5000Szakállvágó

BT5522/15

4.6
| (229) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Továbbfejlesztett pontosság
A Philips 5500 szakállvágó egy prémium szakáll- és borostavágó, amely hajvágást is lehetővé tesz. Bármilyen szögből egyenletes vágáshoz tervezték, és 40 állítható hosszal rendelkezik. DualCut acél vágópengék és 120 perces működési idő a lítium-ion akkumulátornak köszönhetően.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

Tökéletes irányítás szakállhoz és hajhoz

Továbbfejlesztett pontosság

  • 0,2 mm-es precíziós beállítások

  • Önélező, fém vágópengék

  • 120 perc vez. nélk. haszn./1 ó. töltés

  • Lift & Trim PRO rendszer

Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is

Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is

A borostának esélye sincs. Az Lift&Trim Pro rendszer összegyűjti az alacsonyan fekvő szőrszálakat, és a precíz vágás érdekében a pengék felé emeli őket – miközben hosszú szakállhoz is ideális vágókészülék.

Karbantartást nem igénylő, önélező vágópengék

Karbantartást nem igénylő, önélező vágópengék

A kettős élű vágópengék még a legvastagabb szőrszálakat is eltávolítják, így minden alkalommal precíz körvonalakat és kiváló vágást biztosítanak. Nincs szükség olajra vagy cserepengékre.

Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz

Vágja a kívánt hosszra. A 0,2 mm-es lépésközökkel ellátott precíziós tárcsával egyszerűen állítsa be a 40 hosszbeállítás egyikét 0,4 és 10 mm között.

Műszaki adatok

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

229

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

08/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

philips szakálnyíró

Minőségi termék. Vízálló, akkumulátoros, állítható fejméret, hordtáska jár hozzá.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

30/06/2025

Magyarország

Magyarország

Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom.

Előnyök

Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom. Nagyon sokáig működik és nagyon hamar is feltölt.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

24/06/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Remek mindenes

Könnyen használható, halk, alaposan nyír. Sokféle beállítás szakállra, hajra. Egy töltéssel sokáig bírja. Eddig remek, bízom benne továbbra is jól működik.

Előnyök

Könnyű, kézre áll, hajra és szakállra is remek, halk, alaposan nyír, akksija jól bírja.

Hátrányok

Keskeny a nyírófej, de kompromisszumos, nekem megfelelő.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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