2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Retró külső. Modern hangzás.
Ez a gyönyörű mikrorendszer a retró stílust ötvözi a modern teljesítménnyel. A klasszikus, fa készülékház, a csiszolt alumínium hangerőszabályzó és a magasfényű kijelző igazán magával ragadó díszítőelemmé teszik a készüléket, bárhol is szeret kikapcsolódni az otthonában.
Bluetooth®
DAB+
Ezzel a stílusos, beépített mikrorendszerrel streamelheti a lejátszási listáit és egyebeket. Vagy porolja le CD-gyűjteménye klasszikusait, mert a CD-lejátszónak köszönhetően MP3-as CD-ket és felvett CD-ket is hallgathat. A digitális rádióvevő kristálytiszta vételt nyújt, és akár 20 programhely is felhasználható a kedvenc internetes, DAB+ és FM állomások számára.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Előnyök
Kvalita, design
Hátrányok
Nic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTB4800 Hudební mikrosystém
Használat dátuma 2019-04-19
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTB4800 Hudební mikrosystém
Használat dátuma 2019-04-19