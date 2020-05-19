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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTB4800/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Retró külső. Modern hangzás.

Ez a gyönyörű mikrorendszer a retró stílust ötvözi a modern teljesítménnyel. A klasszikus, fa készülékház, a csiszolt alumínium hangerőszabályzó és a magasfényű kijelző igazán magával ragadó díszítőelemmé teszik a készüléket, bárhol is szeret kikapcsolódni az otthonában.

Összes előny megtekintése

Retró külső. Modern hangzás.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD-lejátszó. DAB+/FM digitális rádió.

Ezzel a stílusos, beépített mikrorendszerrel streamelheti a lejátszási listáit és egyebeket. Vagy porolja le CD-gyűjteménye klasszikusait, mert a CD-lejátszónak köszönhetően MP3-as CD-ket és felvett CD-ket is hallgathat. A digitális rádióvevő kristálytiszta vételt nyújt, és akár 20 programhely is felhasználható a kedvenc internetes, DAB+ és FM állomások számára.

Bluetooth vezeték nélküli zenestreaming

Tömeg: 4,78 kg

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Előnyök

Kvalita, design

Hátrányok

Nic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTB4800 Hudební mikrosystém

Használat dátuma 2019-04-19

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTB4800 Hudební mikrosystém

Használat dátuma 2019-04-19

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.