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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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CP2149/02
USB-A kábel a rugalmas töltéshez
Ez az USB-A töltőkábel összeköti a töltős utazótokot a laptoppal vagy egy kompatibilis USB hálózati adapterrel.
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
HX3334/43
HX711A
HX7110/01
HX7401/11
HX7403/07
HX3826/24
HX740A
HX7400/06
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
White
EU/UK
Kábelhosszúság: 95 cm
Vez. nélk. elektr. fogköztisztító 3000