HX7401/11
Még több gondoskodás az érzékeny fogak és íny számára
Az alapos tisztítás is lehet kíméletes az érzékeny fogakhoz és ínyhez, 10-szer több lepedék eltávolításával*. Új generációs Sonicare technológiánkkal a hatékony, mégis gyengéd tisztításért, még a nehezen elérhető területeken is.Összes előny megtekintése
Az alapos tisztítás is lehet gyengéd az érzékeny fogakhoz és ínyhez. Az S2 Sensitive fogkefefej egyedi kialakítású hosszú, vékony, rendkívül puha sörtékkel, amelyekkel minden egyes tisztítómozdulat kíméletes. A több mint 3000 sűrűn elhelyezett sörtének köszönhetően 10-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe*.
Ez az elektromos fogkefe az új generációs Sonicare technológiánkat alkalmazza, hogy ténylegesen egyenletesen tiszta eredményeket nyújtson. A motor automatikusan beállítja a teljesítményt, így az nem csökken, ha nehezebben tisztítható területhez ér a fogkefe. Élvezze a fog és íny gyengéd, mégis hatékony tisztítását az akár 62 000 sörtemozdulatnak köszönhetően. A Sonicare Fluid Action azáltal támogatja a sörtéket a tisztításban, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.
Ennek a Sonicare elektromos fogkefének az alján egy fénygyűrű található, amely finoman tudatja Önnel, ha túlzott nyomást fejt ki. Egyszerűen csak enyhítsen a nyomáson, amikor világítani kezd, hogy az ínye védve maradjon.
Fokozza a tisztaságot a 6 fogmosási beállítással. Akár több frissességet szeretne, akár egy speciális szempontra fókuszálna, megteheti. Válasszon a Clean (Tisztítás) és a Sensitive (Érzékeny) mód közül. Továbbá három intenzitási beállítás közül is választhat.
Hozza ki a legtöbbet a fogmosási időkből a Sonicare fogmosási időzítőivel. A BrushPacer 20 másodpercenként figyelmezteti, hogy egy új területet mosson. A SmartTimer pedig 2 perc elteltével jelzi, hogy vége a fogmosásnak.
Tudta, hogy a fogkefefejek három hónap elteltével kevésbé hatékonyak? A fogorvosok javasolják a kefefej rendszeres cseréjét, ezért a Philips Sonicare fogkefék kefefejcsere-emlékeztetővel rendelkeznek, amely nyomon követi, hogy milyen gyakran és milyen erősen mos fogat, valamint emlékezteti a kefefej cseréjére, ha itt az ideje egy újnak.
Tapasztalja meg az egyetlen töltés által biztosított akár 21 napi rendszeres fogmosást, ami új kényelmi szintre emeli a fogmosási rutinját.
