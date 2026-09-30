2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
CP9885
Rugalmasabbá teszi a tárolópohár használatát
Az adapter segítségével közvetlenül a mellszívóra rögzítheti a tárolópoharat, vagy a poharat cumisüveggé alakíthatja.
Ez a termék
Avent
Tárolópohár-adapter
2 599 Ft
Melltartóbetét
5 290 Ft
Melltartóbetét
1 799 Ft
Melltartóbetét
3 599 Ft
Avent Anyatejtároló VIA poharak
3 990 Ft
Avent Etető szett
12 990 Ft
2599 Ft
Mellszívók
Kék
A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.