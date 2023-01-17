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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Kézi mellszívó
21 999 Ft
Melltartóbetét
5 290 Ft
Melltartóbetét
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Avent Anyatejtároló VIA poharak
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Avent Etető szett
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21 999 Ft
Egyszerű fejés, tárolás és etetés
Alapkészlet
A baba egyedi szopó mozdulatai által ihletett innovatív szilikonpajzs stimulálja a mellbimbót, serkentve ezáltal a gyors tejáramlást. A kényelmes és hatékony fejés érdekében.
Egyetlen, univerzális méret. Mivel mindannyiunkat különböző formák és méretek jellemeznek, a szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az egyéni anatómiai adottságokhoz. A mellbimbóméretek 99,98%-ához illeszkedik* (max. 30 mm).
Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.
4.9
5-ből
328
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Vera001
17/01/2023
Magyarország
A promóció része
Tökéletesen működik a termék.
Első kisbabám született meg másfél hete, azóta használjuk a terméket. Nem tudtam, hogy kézi vagy gépi fejő szükséges. Fájdalommentesen és tökéletes végzi a dolgát. Hátránya, hogy mivel kézi így sok energia mire lefejem a tejet, elfárad a kezem. De a fejésre tökéletes.
Előnyök
Fájdalommentes, praktikus, tökéletesen végzi a dolgat
Hátrányok
Hátránya, hogy kézi, és fárasztó a pumpálás egy kisbaba mellett.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/10 Kézi mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/10 Kézi mellszívó
Szandi1022
06/12/2022
Magyarország
A promóció része
Remek termék
Az elmúlt 2 hétben volt szerencsém kipróbálni termék tesztelőként az avent kézi mellszívót. Nagyon meg voltam elégedve a termékkel. Anyatej leadóként napi 5-6x használtam, és ilyen terhelés mellett is ugyan olyan jól működik, tökéletes még mindig a szívó ereje. Ami külön pozitív benne, hogy nyugodtan használhatom alvó gyermek mellett is, mivel teljesen csöndes használat közben.
Előnyök
Praktikus, könnyen szállítható, könnyen tisztítható
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/10 Kézi mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/10 Kézi mellszívó
Luluka19
05/12/2022
Magyarország
A promóció része
Tökéletes hatékonyság
Tökéletesen illeszkedik a mellre és gyorsan lehetővé teszi a tejleadást ezáltal. Kompakt szerkezet, könnyű és bárhol, bármikor tudom használni. Külön szuper, hogy gumisüvegbe lehet azonnal fejni, és akár az apa is tudja etetni. A cumit, mely tartozéka a csomagnak, a baba egyből elfogadta. Nagyon könnyen tisztítható és sterilizálható. Minden kismamának ajánlom, aki nem tudna dönteni a sok fajta mellszívó közül.
Előnyök
Könnyű, kompakt, jól illeszkedik
Hátrányok
Ha sok a tej, könnyen elfárad a kéz, ilyenkor az elektromos jó kiegészítője lehet
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/16 Kézi mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF430/16 Kézi mellszívó
Források: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019. április 26., (109 résztvevő, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. május, (20 résztvevő (kaukázusi), Egyesült Államok); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 résztvevő, Ausztrália).
BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének