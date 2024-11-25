2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Avent Anyatejtároló VIA poharak
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180 ml
5 db
A Philips Avent tárolópoharak biztonságosan záró fedéllel rendelkeznek, így biztos tárolást és szállítást tesznek lehetővé.
A dátum és a tartalom egyszerűen követhető.
Az egyszerű tároláshoz
4.8
5-ből
139
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Moms7
25/11/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Könnyen kezelhető, praktikus
Könnyen használható termék anyatej hűtőben való tárolására.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak
Gyorgyusz84
08/08/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Anyatejtároló
Már 11 évvel ez előtt az első gyermekünknél is használtam anytej és bébi étel tárolásra.Most várjuk a második gyermekünket.Könnyen tisztítható,jól zárható és praktikus.Adapterrel egyből bele lehet fejni a tejet mellszívóval is.Nekem jobban bevált,mint az anyatej tároló zacskó.
Előnyök
Praktikus,könnyen tisztítható,nem csak anyatej tárolásra használható.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak
Szisz
20/05/2021
Magyarország
Nagyon jó
Szeretjük, mert jó méretűek, jól záródó kupakok, bármit tárolhatunk benne, és illeszkedik a többi cumisüveses kellékhez
Előnyök
Jól záródó, praktikus
Hátrányok
Fagyasztóba sok helyet foglal
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF619/05 Avent Anyatejtároló VIA poharak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF619/05 Avent Anyatejtároló VIA poharak