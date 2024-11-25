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Összes sorozat

  • Az anyatej biztonságos tárolása
  • Az anyatej biztonságos tárolása
  • Az anyatej biztonságos tárolása
  • Az anyatej biztonságos tárolása
  • Az anyatej biztonságos tárolása
  • Az anyatej biztonságos tárolása
  • Az anyatej biztonságos tárolása
  • Az anyatej biztonságos tárolása

Philips AventAvent Anyatejtároló VIA poharak

SCF619/05

4.8
| (139) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Az anyatej biztonságos tárolása
Új tejtároló poharaink segítségével hatékonyabbá válik a lefejt anyatej tárolása és felhasználása. A poharakat sterilizálást követően újra használhatja Philips Avent mellszívóval vagy etetőcumival – a termékcsalád számos variációs lehetőséget kínál.
Összes előny megtekintése

Tartozékok hozzáadása

Ez a termék

Avent Anyatejtároló VIA poharak

Avent Anyatejtároló VIA poharak

3 990 Ft

  • Mellbimbóvédő

    4 199 Ft

  • Mellbimbóvédő

    4 299 Ft

  • Melltartóbetét

    5 290 Ft

  • Melltartóbetét

    1 799 Ft

  • Melltartóbetét

    3 599 Ft

  • Avent Etető szett

    11 990 Ft

3990 Ft

Kompatibilis termékek
Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/20

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Mellszívó

SCF395/01

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF395/31

Egydarabos elektromos, tölthető

Egydarabos elektromos, tölthető

SCF396/31

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF397/31

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/10

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/13

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/16

Szivárgásmentesen záró fedéllel

Az anyatej biztonságos tárolása

  • 180 ml

  • 5 db

Biztonságos tárolás és szállítás

Biztonságos tárolás és szállítás

A Philips Avent tárolópoharak biztonságosan záró fedéllel rendelkeznek, így biztos tárolást és szállítást tesznek lehetővé.

Dátum és tartalom egyszerű követése

Dátum és tartalom egyszerű követése

A dátum és a tartalom egyszerűen követhető.

A dátum és a tartalom egyszerűen követhető

Az egyszerű tároláshoz

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

139

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

2

25/11/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Könnyen kezelhető, praktikus

Könnyen használható termék anyatej hűtőben való tárolására.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak

08/08/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Anyatejtároló

Már 11 évvel ez előtt az első gyermekünknél is használtam anytej és bébi étel tárolásra.Most várjuk a második gyermekünket.Könnyen tisztítható,jól zárható és praktikus.Adapterrel egyből bele lehet fejni a tejet mellszívóval is.Nekem jobban bevált,mint az anyatej tároló zacskó.

Előnyök

Praktikus,könnyen tisztítható,nem csak anyatej tárolásra használható.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak

20/05/2021

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó

Szeretjük, mert jó méretűek, jól záródó kupakok, bármit tárolhatunk benne, és illeszkedik a többi cumisüveses kellékhez

Előnyök

Jól záródó, praktikus

Hátrányok

Fagyasztóba sok helyet foglal

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF619/05 Avent Anyatejtároló VIA poharak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF619/05 Avent Anyatejtároló VIA poharak

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.