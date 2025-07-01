SCF430/20
Fejés egyszerűen
A Philips Avent hordozható kézi mellszívó természetes mozgást biztosító technológiával rendelkezik, amelyet a babák természetes szopási mozdulatai ihlettek, és amely gyors tejleadást tesz lehetővé. Minden mellbimbóhoz illeszkedik, és könnyen beállítható a ritmus és a vákuum. A megfelelő cumifej megtalálása fontos. A további részleteket lásd alább.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Kézi mellszívó
A baba egyedi szopó mozdulatai által ihletett innovatív szilikonpajzs stimulálja a mellbimbót, serkentve ezáltal a gyors tejáramlást. A kényelmes és hatékony fejés érdekében.
Mivel mindannyiunkat különböző formák és méretek jellemeznek, a szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az egyéni anatómiai adottságokhoz. A mellbimbóméretek 99,98%-ához illeszkedik* (max. 30 mm).
Minden baba másképp eszik, és a saját ütemében fejlődik. Különféle folyáserősségeket fejlesztettünk ki, hogy Ön megtalálhassa a gyermeke számára tökéletes változatot, és személyre szabhassa a cumisüveget. Mindegyik Natural Response cumifej puha szilikonból készült.
A mellszívó kis méretű és könnyű, ennek köszönhetően egyszerűen tárolható és szállítható, így a fejés problémamentes és diszkrét útközben.
Az egyedi, hordozható kézi mellszívó ideális olyan anyukák számára, akiknek otthonuktól távol vagy szoptatás előtt gyengéd mellszívásra van szükségük.
A fejés ritmusa és a szívás ereje az igényei, a kényelme és a kívánt tejáramlás szerint beállítható.
Üljön lazán és kényelmesen fejés közben – a kialakításnak köszönhetően egyenes háttal ülhet, és nem kell előredőlnie.
Mivel csak kevés alkatrészből áll, az új mellszívót könnyű összeállítani és tisztítani.
A lefejt tejjel történő etetéshez egyszerűen helyezze fel a cumisüvegre a puha cumifejet. A tej későbbi etetéshez való tárolásához zárja le a cumisüveget a tejzáró használatával.
