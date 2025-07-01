Fejés egyszerűen

A Philips Avent hordozható kézi mellszívó természetes mozgást biztosító technológiával rendelkezik, amelyet a babák természetes szopási mozdulatai ihlettek, és amely gyors tejleadást tesz lehetővé. Minden mellbimbóhoz illeszkedik, és könnyen beállítható a ritmus és a vákuum. A megfelelő cumifej megtalálása fontos. A további részleteket lásd alább.