Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Fejés egyszerűen Fejés egyszerűen Fejés egyszerűen

      Philips Avent Kézi mellszívó

      SCF430/20

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Fejés egyszerűen

      A Philips Avent hordozható kézi mellszívó természetes mozgást biztosító technológiával rendelkezik, amelyet a babák természetes szopási mozdulatai ihlettek, és amely gyors tejleadást tesz lehetővé. Minden mellbimbóhoz illeszkedik, és könnyen beállítható a ritmus és a vákuum. A megfelelő cumifej megtalálása fontos. A további részleteket lásd alább.

      Összes előny megtekintése

      Philips Avent Kézi mellszívó

      Hasonló termékek

      Összes Mellszívók megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Összes megtekintése
      Ez a termék
      Kézi mellszívó
      - {discount-value}

      Kézi mellszívó

      összes

      recurring payment

      Fejés egyszerűen

      Természetes mozgást biztosító technológia a tej gyors áramlásáért

      • Normál beállítás
      Segít a tejáramlás stimulálásában

      Segít a tejáramlás stimulálásában

      A baba egyedi szopó mozdulatai által ihletett innovatív szilikonpajzs stimulálja a mellbimbót, serkentve ezáltal a gyors tejáramlást. A kényelmes és hatékony fejés érdekében.

      Puha és adaptív szilikonpárna

      Puha és adaptív szilikonpárna

      Mivel mindannyiunkat különböző formák és méretek jellemeznek, a szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az egyéni anatómiai adottságokhoz. A mellbimbóméretek 99,98%-ához illeszkedik* (max. 30 mm).

      Válassza a baba számára megfelelő átfolyási sebességet

      Válassza a baba számára megfelelő átfolyási sebességet

      Minden baba másképp eszik, és a saját ütemében fejlődik. Különféle folyáserősségeket fejlesztettünk ki, hogy Ön megtalálhassa a gyermeke számára tökéletes változatot, és személyre szabhassa a cumisüveget. Mindegyik Natural Response cumifej puha szilikonból készült.

      Ideális az alkalmankénti fejéshez bárhol, bármikor

      Ideális az alkalmankénti fejéshez bárhol, bármikor

      A mellszívó kis méretű és könnyű, ennek köszönhetően egyszerűen tárolható és szállítható, így a fejés problémamentes és diszkrét útközben.

      Egyszerű tejleadás az etetések előtt vagy között

      Egyszerű tejleadás az etetések előtt vagy között

      Az egyedi, hordozható kézi mellszívó ideális olyan anyukák számára, akiknek otthonuktól távol vagy szoptatás előtt gyengéd mellszívásra van szükségük.

      Válassza ki a ritmust, kísérje figyelemmel a tejáramlást

      Válassza ki a ritmust, kísérje figyelemmel a tejáramlást

      A fejés ritmusa és a szívás ereje az igényei, a kényelme és a kívánt tejáramlás szerint beállítható.

      Nem szükséges előrehajolni fejés közben

      Nem szükséges előrehajolni fejés közben

      Üljön lazán és kényelmesen fejés közben – a kialakításnak köszönhetően egyenes háttal ülhet, és nem kell előredőlnie.

      Könnyen tisztítható és összeállítható

      Könnyen tisztítható és összeállítható

      Mivel csak kevés alkatrészből áll, az új mellszívót könnyű összeállítani és tisztítani.

      Fejés és etetés

      Fejés és etetés

      A lefejt tejjel történő etetéshez egyszerűen helyezze fel a cumisüvegre a puha cumifejet. A tej későbbi etetéshez való tárolásához zárja le a cumisüveget a tejzáró használatával.

      Műszaki adatok

      • A következőt tartalmazza:

        Eldobható melltartóbetét
        4  db
        Tejzáró
        1  db
        Párnázott burkolat
        1  db
        Mellszívó készlet fogantyúval
        1  db
        Tejgyűjtő zacskók
        5 db
        125 ml-es cumisüveg
        1 db
        Lassú átfolyású cumifej
        1 db

      • Funkciók

        Puha, adaptív párna
        Lágy stimuláció
      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      Clippin

      Pótalkatrész vagy tartozék keresése

      Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

      Tartozékok

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • Források: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019. április 26., (109 résztvevő, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
      • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. május, (20 résztvevő (kaukázusi), Egyesült Államok); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 résztvevő, Ausztrália).
      • BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.