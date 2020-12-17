2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Készlet
A Philips Avent tárolópoharak biztonságosan záró fedéllel rendelkeznek, így biztos tárolást és szállítást tesznek lehetővé.
A dátum és a tartalom egyszerűen követhető.
Az irányított hűtés és fagyasztás érdekében.
4.8
5-ből
46
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Viktor82
17/12/2020
Magyarország
Kiváló
Kitűnő a terméket már nagyon régóta használjuk rendkívül strapabíró és sok oldalú
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett
Niki12345
23/10/2019
Magyarország
Praktikus
Nagyon szeretem, mivel a mellszívóval kompatibilis így rögtön a pohárba tudom lefejni a tejet. Praktikus ez a szett mert 2fajta méret van benne. Lehet benne tárolni bármit, nem folyik ki, és akár kisebb adag tejet, összeturmixolt gyümölcsöt lefagyasztani. Cumisüveg fejjel akár cumisüvegként is használható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett
Dóri16
03/08/2019
Magyarország
Sokoldalú, hasznos termék
Imádom használni a tárolókat. Ebben tároltam az anyatejet, ami sosem folyt ki, illetve a hozzátáplálás során is ebben tároltam az ételeket.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett