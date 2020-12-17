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Összes sorozat

  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására

Philips AventAvent Etető szett

SCF721/20

4.8
| (46) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
A Philips Avent ételtároló poharak sokoldalúak, könnyen használhatóak és együtt növekednek gyermekével. A poharak ideálisak az étel otthoni és utazás közbeni tárolására.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/20

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Mellszívó

SCF395/01

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF395/31

Egydarabos elektromos, tölthető

Egydarabos elektromos, tölthető

SCF396/31

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF397/31

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/10

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/13

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/16

Szivárgásmentesen záró fedéllel

Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására

  • Készlet

Biztonságos tárolás és szállítás

Biztonságos tárolás és szállítás

A Philips Avent tárolópoharak biztonságosan záró fedéllel rendelkeznek, így biztos tárolást és szállítást tesznek lehetővé.

Dátum és tartalom egyszerű követése

Dátum és tartalom egyszerű követése

A dátum és a tartalom egyszerűen követhető.

Irányított hűtés és fagyasztás

Irányított hűtés és fagyasztás

Az irányított hűtés és fagyasztás érdekében.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.8

5-ből

46

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

3

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Kitűnő a terméket már nagyon régóta használjuk rendkívül strapabíró és sok oldalú

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett

23/10/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus

Nagyon szeretem, mivel a mellszívóval kompatibilis így rögtön a pohárba tudom lefejni a tejet. Praktikus ez a szett mert 2fajta méret van benne. Lehet benne tárolni bármit, nem folyik ki, és akár kisebb adag tejet, összeturmixolt gyümölcsöt lefagyasztani. Cumisüveg fejjel akár cumisüvegként is használható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett

03/08/2019

Magyarország

Magyarország

Sokoldalú, hasznos termék

Imádom használni a tárolókat. Ebben tároltam az anyatejet, ami sosem folyt ki, illetve a hozzátáplálás során is ebben tároltam az ételeket.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF721/20 Avent Etető szett

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.